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Ekonomi Turkcell ve SAP Türkiye’den verimliliği artıracak iş birliği
Ekonomi

Turkcell ve SAP Türkiye’den verimliliği artıracak iş birliği

Turkcell’in sağlıktan enerjiye, üretimden lojistik ve ulaşım sektörlerine kadar onlarca farklı sektörün dijitalleşmesi için kurumlara özel çözümler sunduğu Dijital İş Servisleri şirketi, dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden SAP ile iş ortaklığına imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:37:00 -
Turkcell ve SAP Türkiye’den verimliliği artıracak iş birliği

Turkcell’in sağlıktan enerjiye, üretimden lojistik ve ulaşım sektörlerine kadar onlarca farklı sektörün dijitalleşmesi için kurumlara özel çözümler sunduğu Dijital İş Servisleri şirketi, dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden SAP ile iş ortaklığına imza attı. İş ortaklığı kapsamında SAP yazılımıyla entegrasyonu sağlanan Turkcell IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümleri, şirketlere tek elden sunularak kurumların farklı alanlardaki verimliliklerine katkı sağlayacak.

Rekabet gücünü artıracak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi sürecinin şirketler için en önemli öğretisinin dijitalleşme olduğunu belirterek, “Dünyanın önde gelen şirketleriyle iş birliği yaparak şirketlerimizin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı ve uçtan uca dijitalleşmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Son olarak SAP ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde artık kurumlar Turkcell’in IoT uygulamalarını SAP yazılımıyla entegre bir şekilde kolayca kullanarak dijital ortamda yönetebilecek” dedi. Erkan, SAP ile çalıştıkları bir diğer projeyle de üretimin her safhasında kritik rol oynayan tedarik zinciri yönetimini de şirketler için uçtan uca akıllı hale getirme amacında olduklarını belirtti.

Entegre Çalışma başlıyor

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan da “Turkcell ile daha önce tüm donanım ve güvenlik altyapısının SAP tarafından karşılandığı bir bulut bilişim hizmeti olan SAP HANA Enterprise Cloud çözümümüzü, Turkcell’in veri merkezlerinden sunmak için iş birliğine imza atmıştık. Bu yeni iş birliği kapsamında bu kez Turkcell’in IoT çözümleri ile SAP iş uygulamaları entegre çalışmaya başlayacak” açıklamasında bulundu.

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