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Ekonomi

Turkcell TV+'ta seyir keyfi temmuz da da sürecek

Turkcell TV+'ta temmuz ayında dizi ve filmlerin yanı sıra Premier Lig, NBA ve Formula 1 gibi dünya çapında sportif organizasyonlarla seyir keyfi devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-07-07 10:03:00 -
Turkcell TV+'ta seyir keyfi temmuz da da sürecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+'ta geçen ayın en çok izlenen filmi Dwayne Johnson'un oynadığı "Rampage: Büyük Yıkım" olurken, bu ay dizi ve filmlerin yanı sıra Premier Lig, NBA ve Formula 1 gibi dünya çapında sportif organizasyonlarla seyir keyfi devam edecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+, haziran ayında da diziden filme, spordan çocuk kanallarına kadar çok sayıdaki seçeneği ve içerikleriyle izleyicilerin tercihi oldu.

TV+'ı en çok izleyen ilk 10 şehrin başında İstanbul yer alırken, İstanbul'u, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır ve Trabzon takip etti.

Haziran ayında TV+'ın en çok izlenen filmlerinin başında ise başrollerini Dwayne Johnson ve Naomie Harris'in paylaştığı "Rampage: Büyük Yıkım" geldi.

"Equalizer 2", "Otel Transilvanya 3", "Overlord", "Madagascar 3" ise en çok izlenen ilk 5 film arasında yer aldı.

Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmenlerin filmleri temmuz ayında TV+'ta olacak. Türkiye'de yalnızca TV+ ekranlarında izlenebilecek dizileri ve Formula 1, Premier Lig ve NBA maçları da temmuz ayında izleyici ile buluşuyor.





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