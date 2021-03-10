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Teknoloji Turkcell Türkiye’nin lider uygulama yayıncısı oldu
Teknoloji

Turkcell Türkiye’nin lider uygulama yayıncısı oldu

Turkcell, tamamı Türk mühendis ve yazılımcıları tarafından geliştirilen; anlık mesajlaşma, arama motoru, e-posta hizmetleri, TV ve müzik platformlarıyla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 08:57:00 -
Turkcell Türkiye’nin lider uygulama yayıncısı oldu

Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması BiP dahil birçok uygulamanın geliştiricisi olan Turkcell, uygulama yayıncılığı alanında Türkiye’nin birincisi oldu.

Rakiplerini geride bıraktı

Mobil uygulama pazarı alanında dünyanın önde gelen analiz platformu App Annie’nin yayınladığı veriye göre, Turkcell yayınladığı uygulamalar ile bu yıl Türkiye’deki diğer tüm rakiplerini geride bıraktı. Liste, App Annie tarafından App Store ve Google Play’deki uygulama indirme sayıları temel alınarak hazırlandı.

Bin 300'e yakın mühendis çalışıyor

Dünyanın ilk dijital operatörü unvanına yakışır şekilde projeler ürettiklerini ve Türkiye’ye yerli uygulamalar kazandırdıklarını ifade eden Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Sadece sunduğumuz iletişim servisleriyle değil, ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz dijital uygulamalarla da Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmak bizlere gurur veriyor. Bin 300’e yakın mühendisimizle bugüne kadar birçok yerli dijital servis geliştirdik ve yerli uygulamalarımızla kullanıcılarımızın verilerini güvenli bir şekilde ülkemizde tutuyoruz” diye konuştu.

Indirilme sayısı 200 milyonu geçti

Turkcell’in şu ana kadar toplam uygulama indirme sayısı 200 milyonu geçti. İletişim platformu BiP, Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. 74 milyondan fazla indirilen BiP’in 192 ülkede bulunan kullanıcıları 400 milyara yakın mesaj gönderdi. Turkcell’in çok tercih edilen diğer uygulamalarından bireysel bulut platformu lifebox’a yüklenen dosya sayısı 8 milyarı aşarken müzik platformu fizy’deki içerik ise 40 milyona yaklaştı. Türkiye’nin ekranı TV+’ta günlük mobil TV izleme süresi 85 dakikaya ulaşırken 1 milyonu aşkın kişi ve bine yakın kurum ise Türkiye’nin e-postası YaaniMail’i tercih etti.

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