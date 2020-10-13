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Ekonomi Turkcell, şirketlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması için yeni bir çözüm geliştirdi
Ekonomi

Turkcell, şirketlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması için yeni bir çözüm geliştirdi

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata: - "Kurumlara özel çözümler sunduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile pandemi döneminde de ihtiyaca uygun terzi işi projeler geliştiriyoruz" - "Şirketlerimizin en büyük önceliği olan çalışan sağlığının korunması konusunda teknolojimiz ile hayatı kolaylaştırıyoruz. Sosyal mesafe takip projemiz de bu çözümlerden sadece bir tanesi"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:36:33 -
Turkcell, şirketlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması için yeni bir çözüm geliştirdi

İSTANBUL (AA) - Turkcell IoT Platform üzerinden sunulan çözüm sayesinde olası bir Kovid-19 teşhisi durumunda çalışanın ofis içerisinde kimlerle 2 metreden yakın temasta olduğu belirleniyor.

Turkcell yaptığı açıklamada, şirketlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması için nesnelerin interneti teknolojisini (IoT) kullanarak yeni bir çözüm geliştirdiğini bildirdi.

Turkcell’in kurumlara uçtan uca sektörel çözümler sunduğu şirketi Dijital İş Servisleri, nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmasını sağlıyor. Cihaz ve makinelerin bulut aracılığıyla uzaktan yönetilebildiği Turkcell IoT Platform üzerinden sunulan çözüm sayesinde çalışanların ofis içerisinde birbirleriyle temas durumları takip ediliyor.

Şirket içerisine yerleştirilen IoT cihazları ile çalışanlara dağıtılan sosyal mesafe kartlarının entegrasyonundan oluşan çözüm ile çalışanlar, 2 metreden daha yakına geldiklerine sosyal mesafe kartlarına gönderilen hafif bir titreşimle uyarı gönderiliyor. Çevrimdışı çalışabilen bu sistemdeki kayıtlı veri Turkcell Bulut’ta güvenle saklanıyor. Sosyal mesafe takip çözümü çalışanları ve çalışma ortamını güvende tutuyor, olası enfeksiyon yayılımlarını önlüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Kurumlara özel çözümler sunduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile pandemi döneminde de ihtiyaca uygun terzi işi projeler geliştiriyoruz. Şirketlerimizin en büyük önceliği olan çalışan sağlığının korunması konusunda teknolojimiz ile hayatı kolaylaştırıyoruz. Sosyal mesafe takip projemiz de bu çözümlerden sadece bir tanesi. Öte yandan üretim, finans, eğitim, perakende gibi sektörlere yönelik Turkcell güvencesiyle geliştirdiğimiz termal kamera sistemleri, hava kalitesi ve sosyal mesafe ölçümü, mağaza içi müşteri sayımı gibi uygulamalarımız da bulunuyor. Tüm bu çözümlerimizle riskleri en aza indirgemek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin olduğu tüm sektörlerde dijital dönüşümü hızlandırmak ve böylece hayatı kolaylaştırmak için Dijital İş Servisleri şirketimiz ile yeni çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

Açıklamada verilen bilgilere göre, pandemi döneminde oluşabilecek riskleri minimize etmeye yönelik projeler geliştiren Turkcell Dijital İş Servisleri, sosyal mesafe takip çözümü kapsamında bölge sıcaklık haritasıyla belirli alan içinde kaç personel bulunduğunu anlık olarak görüntülüyor, analiz ediyor ve raporluyor.

Kovid-19 testi pozitif çıkan veya belirtiler gösteren çalışana dair geçmişe yönelik hareket ve etkileşimleri saptıyor. Ayrıca ileri bulaş analizi özelliğiyle salgının etkilerini simüle ediyor, yayılımının en aza indirgenmesi için önerilerde bulunuyor.

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