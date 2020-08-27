Turkcell on binlerce hediye dağıtacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, düzenleyeceği Şanslı Çark oyunu ile mağazalarını ziyaret eden kişilere on binlerce hediye dağıtacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 28-29 Ağustos tarihleri arasında Turkcell mağazalarını ziyaret edecek kişileri on binlerce hediye bekliyor. Şirket, müşterilerine teşekkür amacıyla mağazalarında bol ödüllü bir oyun düzenleyecek.

Şanslı Çark oyununa katılmak isteyenlerin yapması gereken tek şey, mağazalarda yer alan dokunmatik ekranlardaki QR kodunu cep telefonlarına okutmak. Cep telefonları üzerinden Şanslı Çark’ı çeviren herkes bir ödül kazanacak.

Turkcell abonesi olmayanların da katılabildiği oyunda iPhone 11, iPhone SE, Samsung Galaxy A11, Xiaomi Redmi 8A gibi son model akıllı telefonlarla birlikte taşınabilir şarj cihazı, kahve makinası, bilgisayar, şarjlı diş fırçası gibi binlerce elektronik cihazın yanı sıra 40 bin adet haftalık 2 GB internet, 50 bin adet bir aylık fizy Premium üyeliği, 50 bin adet 1 aylık TV+ Premium üyeliği ve 50 bin adet 3 aylık 50 GB lifebox saklama alanı da hediye edilecek.