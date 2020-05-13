Turkcell numara taşıma iptali nasıl yapılır?

Hat iptalimi nasıl gerçekleştirebilirim? Turkcell.com.tr anasayfasından hesabınıza giriş yapın. Menüde en altta bulunan "İşlem Merkezi" seçeneğinin üzerine gelin. Açılan ekranda "Ayarlarım" bölümüne tıklayın. Önünüze gelen sayfada sol menüden "Hat Ayarlarım" seçeneğine tıklayın. Hat Ayarlarım başlığı altında açılan sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda "Hat İptali" seçeneğini görebilirsiniz. "Hat İptali" butonuna tıkladığınızda iptal işlemlerine devam edebilirsiniz.

​Turkcell.com.tr'den Hat İptali için sadece ön başvuruda da bulunabilirsiniz. Ön başvuruda bulunursanız hattınız aramaya kapanacaktır, iptal işlemlerinin tamamlanabilmesi için 10 gün içinde en yakın Turkcell Mağazasına giderek, iptal işlemini onaylamanız gerekmektedir. Hat iptal işleminizi yazılı olarak tamamladıktan sonra herhangi bir GSM numarasından "IPTAL KONTROL 53xxxxxxxx" yazıp 2200'a SMS gönderdiğinizde hat iptal işleminizin statüsünü ücretsiz olarak sorgulayabilirsiniz.​

Hattımı nasıl iptal ettirebilirim?

​Hattınızı iptal ettirmek isterseniz detaylı bilgi için 532 nolu Müşteri Hizmetlerimizi arayabilir veya Turkcell İletişim Merkezlerimize gidebilirsiniz. 0216 633 07 ​27 nolu hatta faks göndererek , Turkcell.com.tr anasayfasındaki hesabınızdan ve diğer güvenli elektronik yöntemlerle hat iptal başvurusunda bulunulabilirsiniz.

Numara taşıma nedir?

Numara taşıma işlemi, halihazırda kullanılan cep telefonu numarasının değiştirilmeden hizmet alınan operatörün değiştirilmesi sürecine verilen addır. Farklı sebeplerden dolayı kullandığınız operatörü değiştirmek ve aynı numara üzerinden Turkcell’den hizmet almaya başlamak için numara taşıma hizmetinden yararlanabilirsiniz. Birçok avantajı beraberinde getiren numara taşıma işlemleri, özellikle numara değişimi gerektirmediğinden yeni bir numarayı sosyal çevrenize iletme zahmetinden sizi kurtarır. Bunun yanı sıra operatör değişiminden dolayı size özel sunulan numara taşıma kampanyalarından yararlanabilir; Turkcell sayesinde daha kaliteli hizmet almaya başlayabilirsiniz.