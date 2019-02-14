Turkcell iz bırakan müşterilerini unutmadı

Türkiye’yi 1994 yılında cep telefonundan ilk alo’yla tanıştıran Turkcell, 25. yaşını yıl boyunca çok özel etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell’i 25 yıl boyunca yalnız bırakmayan müşterilerle bir araya geldi. Aynı zamanda Turkcell’in ilk müşterileri olan konukların ağırlandığı yemekte, katılımcılara sürpriz 25. yıl hediyeleri takdim edildi.

Çeyrek asırdan bu yana kendilerini yalnız bırakmayan müşterileriyle bir arada olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Terzioğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çeyrek asırdır olduğu gibi ülkemize ve insanımıza değer katmaya, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bugün de davetimizi kabul ederek bizleri bu önemli gecede yalnız bırakmayan ve tüm müşterilerimiz adına kendilerini ağırladığımız Turkcell’in ilk müşterilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. 25'inci yılımızı kutladığımız 2019 yılı boyunca müşterilerimize özel sürprizlerimiz devam edecek.”