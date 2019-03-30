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Turkcell-Huawei projesi Londra’dan birincilik ödülü aldı

Turkcell’in, Huawei işbirliğiyle gerçekleştirdiği dijital performans ölçüm projesi Londra’dan birincilik ödülü aldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:36
Turkcell-Huawei projesi Londra’dan birincilik ödülü aldı

Turkcell’in, Huawei işbirliğiyle gerçekleştirdiği dijital performans ölçüm projesi Londra’dan birincilik ödülü aldı. Telekomda Müşteri Deneyimi Yönetimi Zirvesi etkinliğinde Turkcell’e ’En İyi ROI (Yatırımın Geri Dönüşü) Örneği’ ödülü verildi.



Çinli teknoloji şirketi Huawei ile yaptığı işbirliği ile dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, uluslararası alanda bir ödül daha aldı. Dünya genelinde 4 farklı kıtada yer alan 7 ofisiyle kapsamlı küresel etkinlikler organize eden IQPC’nin telekom sektöründe gelenekselleşen Müşteri Deneyimi Küresel Ödülleri’nde, Turkcell bu sene birincilik ödülü aldı. 2005 yılından beri düzenlenen ve dünyanın en prestijli müşteri deneyimi ödülleri olarak değerlendirilen CEM Global Telecom Awards’ın ’en iyi ROI örneği’ kategorisinde birinciliğin Turkcell’e verilmesinde, Huawei ile yürütülen proje etkili oldu. İki şirket güçlerini birleştirerek, satış kanallarının performans ölçütlerini dijitalleştirdiler ve yeni bir performans takip sistemi kurdular. Turkcell, hizmetleriyle dijitalleşmenin yanı sıra saha satış yapılanmasını ve performans ölçütlerinin takibini de dijitalleştirdi.



Londra’dan gelen ödülün ardından açıklama yapan Huawei’nin Turkcell’den Sorumlu Satış Direktor’ü Charles Wang, değerlendirmesinde: "Huawei’nin katkı sağlamaya, sağlık ve büyümeye odaklanan CEI modelinin, Turkcell’in perakende yönetimini optimize etmesine yardımcı olması bizim için zevktir. Turkcell’in dijital dönüşümdeki çok akıllı bir stratejiyle ilerlediğini görüyoruz. Stratejik ortak olarak Huawei, birlikte yenilikçi bir yaklaşım elde etmek için yalnızca ekipman değil, aynı zamanda iş çözümleri de sunar. Gelecekte Turkcell ile teknoloji-iş anlaminda tümleşik servis hizmetleri ile daha fazlası için çaba gösterebiliriz" dedi.



"Küresel ödüllerle her yıl daha iyisini hedefliyoruz"


Ödül hakkında değerlendirmelerini yapan Turkcell Satış Zekası ve Performans Yönetimi Direktörü Şebnem Mengen, şunları söyledi: "2017 yılında başlayıp 2018 yılında tamamladığımız Turkcell mağazalarımızın dönüşümü ile uçtan uca dijital mağazalara sahip olduk. Mağazalarımızı dönüştürürken sadece müşteri ve bayi tarafında dönüşmekle kalmadık. Aynı zamanda satış kanalımızın performans ölçütlerini de dijitalleştirerek ’Büyük Veri’ye dayalı bir performans takibi sistemi kurduk. Performans ölçümünün dijital dönüşümünü, Network ve Terminal tarafında önemli işlere imza attığımız iş ortağımız Huawei’in Retail analitik ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirdik. Perakende kanal skoru olarak adlandırdığımız bu sistemde iş ortaklarımızı 360 derece değerlendirdik. İş ortaklarımızın gerçekleşen satışları üzerinden değerlendirildiği bir sistemden, satışın yanında ne kadar ’kaliteli’ bir operasyon yönettiği, iş ortağının kendisini ve Turkcell’i ne kadar ’büyüttüğü’ ve bulunduğu lokasyondaki ’potansiyelini’ ne derece kullandığını da ölçümleyen bir dijital skorlamaya geçiş yaptık. Yeni iş ortağı performans takip sistemimiz sayesinde, saha ekiplerimiz de iş ortaklarımız da işlerini ’katkı’, ’kalite’ ve ’büyüme’ gibi perakende sektörü için kritik başlıklar altında takip edebiliyor ve gerekli aksiyonları alabilyorlar. Huawei ile yürüttüğümüz bu çalışmamızı prestijli bir ödülle taçlandırmaktan dolayı gururluyuz".

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:36
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