Turkcell, golf tutkunlarını turnuvada ağırladı

Turkcell, golf sporuna verdiği desteği yeni bir turnuvayla daha taçlandırdı. Bu yıl ilk kez Klassis Golf Kulübü’nde düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge, 200’e yakın golf oyuncusunun katılımıyla gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenen turnuvada, 5 kategoride şampiyonlar belli oldu. 28-29 Ekim’de düzenlenen ve ev sahipliğini Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yaptığı turnuvada, Ahmet Özyazıcı, Hasan Gülkaya ve Cavit Yıldız gibi iş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra Beyhan Benardete, Serra Tokar, Hamit Altıntop gibi sanat, cemiyet ve spor dünyasından ünlü isimler de mücadele etti. 18 çukurluk sahada gerçekleşen müsabakada, erkekler A-B-C ve kadınlar A-B kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Kazananlar, ödüllerini düzenlenen törenle aldı.