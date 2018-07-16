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Turkcell Global Bilgi sektörünün birincisi

Turkcell Global Bilgi, Türkiye’nin önde gelen 500 Bilişim Şirketi Araştırması’na göre “Çağrı Merkezi Hizmeti” kategorisinde satış gelirlerine göre birinci oldu. Böylece Turkcell Global Bilgi bu organizasyonda üst üste 9. kez birinciliği kazandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:01
Turkcell Global Bilgi sektörünün birincisi

Türkiye’de bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2017 yılı net satış gelirlerine göre hazırlanan, Türkiye’nin bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırmasında Turkcell Global Bilgi, 832 milyon TL’lik gelirle geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da “Çağrı Merkezi Hizmeti” kategorisinde “yine” birinci sırada yer aldı.

10 DİLDE HİZMET VERİYOR

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, “Kuruluşumuzdan bu yana aldığımız yatırım kararlarıyla sektörün gelişmesine katkıda bulunmayı, ülke ekonomisine ve istihdama fayda sağlamayı hedefledik” dedi. Turkcell Global Bilgi’nin bugün Türkiye’de 14, Ukrayna’da 4 olmak üzere toplam 18 farklı lokasyonda, 12 bin çalışanı ile 10 dilde hizmet verdiğini ifade eden Çağatay Aynur, şunları söyledi:

“Her bir müşterimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmemiz, yıllara dayanan tecrübemiz, üstün teknolojik altyapımız ve sektöre yön veren yaratıcı uygulamalarımız sayesinde büyümemizi devam ettiriyoruz. 2017’de ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalar neticesinde Bilişim 500’de “Çağrı Merkezi Hizmeti” kategorisinde satış gelirlerine göre birinci olduk.”

BİRİNCİLİK, MOTİVE EDECEK

Aynur şöyle devam etti: “Emeklerimizin karşılığını ödüllerle taçlandırmak bizler için hem mutluluk verici hem de ileride ortaya koyacağımız çalışmalar açısından motive edici oluyor. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan binlerce çalışanımızla sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu birinciliğin asıl sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, bu büyük aileye bir kez daha teşekkür ediyorum.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:01
  1. Turkcell
  2. çağrı merkezi

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