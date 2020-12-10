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Ekonomi Turkcell Genel Müdürü Erkan: "BiP'in anlık çeviri özelliği yaygınlaşıyor"
Ekonomi

Turkcell Genel Müdürü Erkan: "BiP'in anlık çeviri özelliği yaygınlaşıyor"

"Anlık çeviri özelliği sayesinde milyonlarca kişi, hiç bilmedikleri dillerde konuşan farklı insanlarla rahatlıkla iletişim kurabiliyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:01:19 -
Turkcell Genel Müdürü Erkan: "BiP'in anlık çeviri özelliği yaygınlaşıyor"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BiP'in anlık çeviri özelliğinin yaygınlaştığını belirterek, "Anlık çeviri özelliği sayesinde milyonlarca kişi, hiç bilmedikleri dillerde konuşan farklı insanlarla rahatlıkla iletişim kurabiliyor." ifadesini kullandı.

Turkcell açıklamasında görüşlerine yer verilen Erkan, tüm dünyanın iletişim için yoğun olarak dijital mesajlaşma uygulamalarını kullandığı günümüzde dil bariyerini ortadan kaldıran yerli iletişim platformu BiP'in, anlık çeviri özelliğiyle kullanıcıların 100'den fazla dilde iletişim kurabilmesini sağladığını aktardı.

BiP'in dünyanın her ülkesinde kullanıcısı olduğunu belirten Erkan, şunları kaydetti:

"BiP uygulamamız ile para gönderme, bas-konuş ve kaybolan mesajlar gibi pek çok özelliği küresel rakiplerden önce kullanıcılarımıza sunduk. Global Mobile Awards ödüllerinde 'En Yenilikçi Mobil Uygulama' ödülünü almamızı sağlayan 'Anlık Çeviri' özelliği sayesinde milyonlarca kişi, hiç bilmedikleri dillerde konuşan farklı insanlarla rahatlıkla iletişim kurabiliyor. Bu özellik sayesinde mesajı yazan kişi kendi dilinde yazıyor, okuyan kişi kendi dilinde okuyor. BiP'in anlık çeviri özelliği yaygınlaşıyor. Küresel rekabette bizi daha ileri taşıyacak yenilikçi uygulamalarla iletişimde sınırları kaldırmaya, duvarları yıkmak için çalışmaya devam edeceğiz."

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