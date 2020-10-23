  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkcell, artık Türkiye Varlık Fonu portföyünde
Ekonomi

Türkcell, artık Türkiye Varlık Fonu portföyünde

Türkiye Varlık Fonu (TVF), yüzde 15’i imtiyazlı olmak üzere, yüzde 26,2 ile Turkcell’de hakim hissedar oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:08:00 -
Türkcell, artık Türkiye Varlık Fonu portföyünde

TVF’den yapılan açıklamaya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin (BIST: TCELL, NYSE: TKC) son yıllarda gerçekleştirilen en önemli Genel Kurul toplantısında, TVF’nin hakim hissedar olmasıyla sonuçlanan ana sözleşme değişikliklerine hissedarların yüzde 93’ü onay verdi. TVF’nin Türkiye’nin stratejik değerlerine yatırım yapma misyonunun önemli bir parçası olan söz konusu satın alma işlemi ile Turkcell’in ortaklık yapısı sadeleşti. Yeni yapıda TVF, yüzde 15’i imtiyazlı olmak üzere, yüzde 26,2 ile Turkcell’de hakim hissedar oldu. Türkiye Varlık Fonu Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Sönmez, neredeyse 1,5 yıldır devam eden ve gece gündüz çalışarak şeffaflıkla yürüttükleri hisse devri sürecini başarıyla tamamladıklarını belirterek, “Genel Kurul’da aldığımız güven oyuyla Turkcell’de 15 yıldır süren ortaklık problemi çözüldü. Yeni dönemde Turkcell’in istikrarlı büyümesini sürdürerek dünya piyasalarında göğsümüzü kabartacağına inancımız tam” ifadelerini kullandı. Sönmez, “Dünyadaki varlık fonlarının son 2 yılda yaptığı yatırımların üçte birinin teknoloji üzerine olması da bu alandaki potansiyeli gösteriyor. Türkiye’nin rekabetçi avantajını bir adım ileriye taşıması için güçlü şirketlerimiz olması gerekiyor. Turkcell zaten rüştünü ispat etmiş, uluslararası piyasalarda örnek gösterilen ve New York Borsası’na kote tek Türk şirketidir. Bizim görevimiz günlük operasyon içinde olmak değil, yönetim kurulunun etkinliğini artırarak Turkcell’in kurumsal gelişimini desteklemek, büyümesine hız kazandırmaktır” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek
Gündem

Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek

Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalar hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan'ın g..
İP'li Lütfü Türkkan'dan bomba iddia!
Siyaset

İP'li Lütfü Türkkan'dan bomba iddia!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili FETÖ'cü sözleri..
Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!
Dünya

Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra Rum lider Nikos Anastasiadis'..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay