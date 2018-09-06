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Turkcell Akademi’ye Brandon Hall’dan 4 ödül

Turkcell Akademi, eğitim alanındaki öne çıkan çalışmalarıyla yeni ödüller kazanmaya devam ediyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:10
Turkcell Akademi’ye Brandon Hall’dan 4 ödül

Eğitim ve Gelişim Alanında dünyanın en saygın otoritelerinden biri kabul edilem Brandon Hall tarafından Turkcell Akademi, ‘’GNÇYTNK Eğitim Programı ile En İyi Eğitim ve Oryantasyon Programı ile İş Kaynağı Yaratma Programı’’’nda altın, Pazarlama Master Programı ile hem ‘En İyi Eşsiz ya da Yaratıcı Eğitim ve Gelişim Programı’ hem de ‘Karma Öğrenmeyi En İyi Kullanımı’ kategorilerinde gümüş, Satış Sertifika Programı ile de ‘En İyi Sertifika Programı’ kategorilerinde yine gümüş ödüle layık görüldü. Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen “Bu başarının temelinde gerçek sermayemizin insan olduğu bilinciyle insana, sektöre ve topluma değer katma vizyonumuz yer alıyor” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 10:10
  1. Brandon Hall
  2. Turkcell Akademi

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