Uğurcan Çakır'a Juventus talip oldu! Galatasaray'ın çok zor kararı
İtalyan devi Juventus kaleci transferi için rotasını Süper Lig’e kırdı! Dibu Martinez ve Trubin hamlelerinden sonuç alamayan, menajerler tarafından önerilen Ederson’u ise veto eden Juventus, gözünü Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır’a dikti. Devler Ligi’nde kendisine karşı sergilediği üst düzey performansa hayran kalan İtalyan devi, 28 yaşındaki başarılı eldiven için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalarak ilk resmi yoklamayı yaptı.