  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü: ‘Olsun da nasıl olursa olsun’ durumuna geçtiler: Türkiye’ye karşı ikinci el savaş gemisi alıyorlar Yabancı kuralı o oyuncuyu yedi bitirdi: Yazık oldu! Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Yargıtay’dan mağdurlara müjde! Konut dolandırıcılığında emsal karar Yönetim alarm durumuna geçti: Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den ilgi var: Asıl sürpriz Monaco! Ankara’da “flört” tuzağı kuran çeteye operasyon! İncir ve Pilot kod adı kullandılar: 9 şüpheli gözaltında Uğurcan Çakır'a Juventus talip oldu! Galatasaray'ın çok zor kararı Türkiye yağışa doydu: Havada bereket kokusu var Olmayacak şey olmak üzere: Türkiye ABD'ye bakın ne satacak Kurak araziyi cennete çevirdi: 31 yılda 25 bin ağaç dikti!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Uğurcan Çakır'a Juventus talip oldu! Galatasaray'ın çok zor kararı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uğurcan Çakır'a Juventus talip oldu! Galatasaray'ın çok zor kararı

İtalyan devi Juventus kaleci transferi için rotasını Süper Lig’e kırdı! Dibu Martinez ve Trubin hamlelerinden sonuç alamayan, menajerler tarafından önerilen Ederson’u ise veto eden Juventus, gözünü Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır’a dikti. Devler Ligi’nde kendisine karşı sergilediği üst düzey performansa hayran kalan İtalyan devi, 28 yaşındaki başarılı eldiven için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalarak ilk resmi yoklamayı yaptı.

#1
Foto - Uğurcan Çakır'a Juventus talip oldu! Galatasaray'ın çok zor kararı

Kaleci arayışlarını sürdüren İtalyan devi Juventus, transfer listesinde rotayı Türkiye’ye kırdı. İlk olarak Dibu Martinez ve Anatoliy Trubin isimleri üzerinde duran ancak bu hamlelerden sonuç alamayan Torino ekibi, menajerler tarafından önerilen Fenerbahçe kalecisi Ederson transferine de onay vermedi.

#2
Foto - Uğurcan Çakır'a Juventus talip oldu! Galatasaray'ın çok zor kararı

Brezilyalı file bekçisini veto eden İtalyan yönetimi, aradığı profili Süper Lig’de buldu. Juventus, Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır’ı gündemine alarak sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı. Transfer şartlarını araştıran İtalyan devi, 28 yaşındaki başarılı eldiven için resmi temaslar öncesinde ilk yoklamayı gerçekleştirdi.

#3
Foto - Uğurcan Çakır'a Juventus talip oldu! Galatasaray'ın çok zor kararı

Çizmeli yetkililerin Uğurcan kararlarında Şampiyonlar Ligi’nde sergilenen performans doğrudan etkili oldu. Devler Ligi’nde Juventus’a karşı oynanan iki karşılaşmada da kalesinde devleşen ve yaptığı kritik kurtarışlarla İtalyanların dikkatini çeken milli kaleci, sergilediği üst düzey futbolla geçer not almayı başardı.

#4
Foto - Uğurcan Çakır'a Juventus talip oldu! Galatasaray'ın çok zor kararı

Sarı-kırmızılı yönetim gelen ilk teklif beklentilerini değerlendirmeye alırken, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanıp kazanmayacağı merak konusu. Juventus’un ısrarcı tutumu, Uğurcan Çakır’ın Serie A yolculuğunu her an başlatabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siğillerden ağrısız kurtulmanın en kolay yolu neler oluyor? Hiç duydunuz mu
Kadın - Aile

Siğillerden ağrısız kurtulmanın en kolay yolu neler oluyor? Hiç duydunuz mu

Çoğumuz muhtemelen daha önce vücudumuzun bir noktasında siğil oluştuğunu görmüşüzdür. Siğiller virüslerden kaynaklanmaktadır. Bu sudan kulla..
ABD’nin maskesi işte şimdi inecek! Çin’den tüm dünyaya nükleer silah teklifi
Gündem

ABD’nin maskesi işte şimdi inecek! Çin’den tüm dünyaya nükleer silah teklifi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında nükleer silahların bütünüyle ortadan kaldırılması gerektiğ..
Alanya’da alevler üç mahalleye yayıldı! 45 konut tahliye edildi
Gündem

Alanya’da alevler üç mahalleye yayıldı! 45 konut tahliye edildi

Alanya’nın Sapadere Mahallesi’nde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgârın etkisiyle Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine kadar ulaştı. Alevl..
CHP'de çözülme depremi! YENİ Parti'ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu!
Gündem

CHP'de çözülme depremi! YENİ Parti'ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu!

CHP'de Özgür Özel yönetimi altında başlayan koltuk kavgaları ve kaos, partide büyük kopuşları da beraberinde getirdi.
Okullardaki Mescit Kararına savaş açtılar: DEM Parti Yine İslam'a saldırdı!
Siyaset

Okullardaki Mescit Kararına savaş açtılar: DEM Parti Yine İslam'a saldırdı!

İstanbul Valiliği'nin okullara mescit kazandırılmasına yönelik attığı hayırlı adımı hedefine koyan sözde Şeyh Said'çi özde 1930'ların CHP'si..
Davutoğlu yanlıştan döndü mü? ‘Bu saatten sonra Cumhurbaşkanının karşısında olmam’
Gündem

Davutoğlu yanlıştan döndü mü? ‘Bu saatten sonra Cumhurbaşkanının karşısında olmam’

Başbakanlık görevini bırakırken, “Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanı’mız aleyhine tek bir söz duymadı, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23