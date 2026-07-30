Sıradaki rakip Çekya'dan Kralove! Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda doludizgin

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. Danimarka deplasmanında Midtjylland ile karşılaşan siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk oldu. MCH Arena’da oynanan mücadeleyi İngiliz hakem John Brooks yönetti. John Brooks’un yardımcılıklarını ise Neil Davies ile Nicholas Greenhalgh üstlendi. Karşılaşmaya Midtjylland; Olafsson, Kristensen, Erlic, Sorensen, Billing, Castillo, Osorio, Bravo, Andreasen, Dju ve Cho ilk 11’iyle çıktı. Beşiktaş ise; Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Oh ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya iki ekip de tempolu başladı. 3'üncü dakikada Osorio'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dju'nun kontrolünün ardından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. 4'üncü dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Cerny'nin ara pasında ceza sahasına hareketlenen Olaitan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı. 32'nci dakikada Midtjylland'ta Dju, ceza yayı sol çaprazından ayak dışıyla kaleyi denedi. Meşin yuvarlak bir kez daha direkten döndü. 34'üncü dakikada Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cerny'nin dar açıdan uzak köşeye yaptığı yerden vuruşta top direğin yanından auta çıktı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya Beşiktaş daha etkili başladı. 50'nci dakikada Oh, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Olafsson, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 53'üncü dakikada Midtjylland 10 kişi kaldı. Orta alanda topla buluşan Oh'u faulle durduran Erlic, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 59'uncu dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Oh'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. 70'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rashica'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Beşiktaş, 74'üncü dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazında İlhan Fakılı, Kristensen'in müdahalesiyle yerde kalınca mücadelenin hakemi John Brooks penaltı noktasını gösterdi. 76'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından tur atlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile eşleşti.