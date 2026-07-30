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Gündem Rüzgar felaketi büyütebilir! İstanbul ve İzmir için peş peşe uyarı
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Rüzgar felaketi büyütebilir! İstanbul ve İzmir için peş peşe uyarı

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Rüzgar felaketi büyütebilir! İstanbul ve İzmir için peş peşe uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı, Marmara ve Ege için peş peşe uyarılarda bulundu. Kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın özellikle devam eden orman yangınlarının yayılma riskini artırabileceği belirtilirken, vatandaşlardan azami dikkat ve tedbir istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Bölgesi'nin bazı illeri için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yaptı. İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji verileri doğrultusunda bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımlayarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın özellikle devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceğine ve yeni yangınların hızla yayılmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

İzmir ve Manisa'da fırtına bekleniyor

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre halen kuzeybatı kesimlerde etkili olan kuvvetli rüzgar, yarın kuzey yönlerden İzmir ve Manisa'da kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Yarın ve cumartesi günü ise Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa'nın batısı, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'in kuzeyinde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Orman yangınlarına karşı kritik uyarı

Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın özellikle orman yangınlarının yayılma hızını artırabileceğini belirterek vatandaşlardan açık alanda ateş yakmamalarını, anız ve bahçe atıklarını yakmaktan kaçınmalarını ve en küçük dumanı bile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

İstanbul Valiliği'nden dikkat çağrısı

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, kentte bugünden 2 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, başta orman yangınları olmak üzere ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji ayrıca Marmara Denizi'nin güneyi için de fırtına uyarısı yayımladı. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, gece saatlerinde ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bakanlıktan "sarı" kod

İçişleri Bakanlığı, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege için bugün, İzmir ve Manisa için ise yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı.

Bakanlık, hafta sonuna kadar etkili olması beklenen hava koşulları nedeniyle vatandaşların hem orman yangınları hem de ulaşım ve yapı güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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