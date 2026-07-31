Türkiye yağışa doydu: Havada bereket kokusu var

TÜM BÖLGELER GEÇEN YILI GEÇTİ: Marmara'da 8,9 kilogram olan haziran ayı yağışı, 41,5 kilogram olan normaline göre yüzde 79 azalırken, 2,4 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Ege'de 24,6 kilogram olan haziran ayı yağışı, 26,1 kilogram olan normaline göre yüzde 6 azalırken, 8,3 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Akdeniz'de 24,2 kilogram olan haziran ayı yağışı, 21,2 kilogram olan normaline göre yüzde 14 azalırken, 10 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. İç Anadolu'da 28,7 kilogram olan haziran ayı yağışı, 36,6 kilogram olan normaline göre yüzde 22 azalırken, 14,2 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Karadeniz'de 35,2 kilogram olan haziran ayı yağışı, 58,7 kilogram olan normaline göre yüzde 40 azalırken, 27,6 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 28 artış gösterdi. Doğu Anadolu'da 23,5 kilogram olan haziran ayı yağışı, 29,5 kilogram olan normaline göre yüzde 20 azalırken, 10,5 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Güneydoğu Anadolu'da 1,9 kilogram olan haziran ayı yağışı, 8,7 kilogram olan normaline göre yüzde 78 azalırken, 1,7 kilogram olan geçen yıl haziran ayına göre yüzde 12 artış gösterdi.