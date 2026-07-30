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Gündem Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! "Son alev sönene dek mücadele sürecek"
Gündem

Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! "Son alev sönene dek mücadele sürecek"

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! "Son alev sönene dek mücadele sürecek"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarında ekiplerin yoğun mücadelesi sonuç vermeye başladı.

 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabı üzerinden orman yangınlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hava-kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızla birlikte sahada yürüttüğümüz etkin ve kesintisiz mücadele sonucunda; Muğla / Seydikemer yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Muğla/Fethiye, Antalya /Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Aydın/Çine ve Balıkesir/Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarında ise mücadelemiz son alev sönene kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Bahtsız bedevi

Ahbap samancilarin kimyasını bozmuş yorum yapan nerede bizi. Hava kurumu uçakları gitti güzel ülkemin ormanları diyen yok
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