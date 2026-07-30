Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! "Son alev sönene dek mücadele sürecek"

Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarında ekiplerin yoğun mücadelesi sonuç vermeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabı üzerinden orman yangınlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hava-kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızla birlikte sahada yürüttüğümüz etkin ve kesintisiz mücadele sonucunda; Muğla / Seydikemer yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Muğla/Fethiye, Antalya /Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Aydın/Çine ve Balıkesir/Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarında ise mücadelemiz son alev sönene kadar sürecek" ifadelerini kullandı.