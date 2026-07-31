Kasklı saldırgan site başkanını bacağından vurdu: Kapıyı açar açmaz kurşun yağdırdı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin’in Erdemli ilçesinde bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı, kasklı bir saldırgan tarafından bacaklarından kurşunlandı. Bir ay önce de yumruklu saldırıya uğradığı öğrenilen başkan hastanede tedavi altına alınırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Kargıpınarı Mahallesi'ndeki tatil sitesinde meydana geldi. Sitenin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, masasında otururken odaya giren kasklı şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Özbolat'a birkaç el ateş eden saldırgan, kaçtı. Özbolat, bacaklarından yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özbolat, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.