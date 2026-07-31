Yönetim alarm durumuna geçti: Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den ilgi var: Asıl sürpriz Monaco!
Galatasaray'ın kanattaki en hızlı oyuncusu olan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için yeni iddialar ortalığı kasıp kavuruyor.
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Galatasaray'ın kanattaki en hızlı oyuncusu olan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için yeni iddialar ortalığı kasıp kavuruyor.
Şu anda Barış Alper Yılmaz'la bazı Premier Lig ekiplerinin ilgilendiği konuşuluyor. Bu transferin sürpriz kulübü ise Monaco olabilir. Ligue 1 temsilcisi pusuda bekliyor.
Geride bıraktığımız sezonun başında Suudi Arabistan ekibi NEOM, Barış Alper Yılmaz'la ciddi şekilde ilgilenmişti. Hatta bu sebeple bir kriz bile çıktı. Sonraki süreçte olay tatlıya bağlandı. Barış takımda kaldı. Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar sergiledi.
Şu anda bazı Premier Lig ekiplerinin 26 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu takip ettiği belirtildi. Henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif yok. Bu transferin en ilgi çekici takımı ise Monaco olabilir. Ligue 1 temsilcisi uzun süredir 1.86 boyundaki futbolcuyu izliyor.
Monaco'nun ekonomik koşulları iyi durumda... Geçen sezon Fransa'da kötü bir performans sergilediler. Ligue 1'i 7. sırada tamamladılar. Bu sebeple iddialı bir kadro kurmak istiyorlar. Olası Barış Alper Yılmaz hamlesi için ciddi bütçe ayırdıkları konuşuluyor. Özetle milli oyuncuda sıcak gelişmeler yaşanabilir.
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