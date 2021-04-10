Türkçe ve Arapça kelimelerde doğru bilinen yanlışlar

İşte “İnşâallah ve Mâşâallah” kelimelerinin doğru yazımı;

İnşaAllah, MaşaAllah şeklindeki yazılışlar, hem Türkçede çirkin duruyor hem de Arapça açısından doğru değil. Doğru değil çünkü: Bu cümlelerde büyük harfle yazılan ikinci a, Allah lafzının ilk harfi değil, "şâe" fiilinin son harfi olan hemze, yani "e/a" harfidir.

Son zamanlarda İnşAllah, MaşAllah, BarekAllah, TebarekAllah gibi yazılışları da çokça görmeye başladım. Bu kardeşlerimin samimiyetinden şüphem yok, Rabbim kendisine muhabbet ve bağlılıklarını artırsın ama İnşaAllah, MaşaAllah, BarekAllah nedir Allah aşkına!

Eğer Allah lafzına izafe edilmiş, bir şekilde Allah lafzıyla bir araya getirilmiş cümlelerdeki ifade-terkipleri bu şekilde yazmak doğru sayılacaksa, "vAllahi, tAllahi, EyvAllah, yAllah, FesüphanAllah" demek gerekecek!! Buna ne gerek var! Biz zaten bunları kendimize mal etmişiz.

Samimiyet-hassasiyet, dinî ifade ve sembollere saygı, elbette asıl olandır ama yerinde ve hakikatine uygun olursa doğrudur. Bu yazılışlar ise Arapça aslına uygun olmadığı gibi Türkçede de çok çirkin duruyor. Mâşallahımız, inşallahımız, Fesüphânallamız niye yetmiyor?..