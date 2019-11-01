Türkçe tabelaya vergi indirimi mi geliyor?

İstanbul'da yabancı dilde tabelaların sayısı hızla artıyor. İstanbul’da Suriyelilere yönelik tabela operasyonu vatandaşlar tarafından yeterli bulunmadı. Türkçe tabela sadece Arapça ile sınırlı kalınmaması gerektiğini vatandaşlar tarafından vurgulanırken, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den son derece önemli bir talep geldi. Palandöken, Türkçe tabela kullananlara vergi indirimi imkanı getirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari işletmelerin yabancı dilde tabela kullanmasının önüne geçmek için Türkçe tabela kullananlara vergi indirimi imkanı getirilmesi gerektiğini belirtti. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda giderek artan yabancı tabela kullanımına dikkati çekti. Bu tabelaların kullanılmasının önüne geçmek için Türkçe tabela kullananlara vergi indirimi imkanı getirilmesini isteyen Palandöken, şunları kaydetti: "Cadde ve sokaklardaki iş yerlerinde yerli ürünler üretilip satılmasına rağmen dikkati çekmek amacıyla tabelalarda yabancı kökenli kelimeler kullanılıyor. Bu da yerli ve milli markalarımızı gölgeliyor. Markalaşmanın artmasına katkıda bulunmak adına yerli tabela kullanımı özendirilmeli."

Tabelada Türkçe kelime daha büyük olacak

TSE tarafından hazırlanan "Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için Kurallar" standardının 19 Mart'ta Teknik Kurul'da kabul edilerek, "TS 13813" standart numarasıyla yayımlandığını belirtmişti. Yazılarda Türkçe kelime kullanımı esas alınmıştır. Tabelada eğer yabancı dilde de ifadeler kullanılacaksa Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25'i büyüklüğündeki puntolarla yazılması kuralı getirilmişti.