Türkçe tabelada vergi indirimi önerisi
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Türkçe tabela kullanan firmalara vergi indirimi imkânı getirilmesi teklifi geldi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkçe tabela kullanan firmalara vergi indirimi imkânı getirilmesini teklif etti.
Yabancı tabela kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Cadde ve sokaklardaki iş yerlerinde yerli ürünler üretilip satılmasına rağmen dikkati çekmek amacıyla tabelalarda bize ait olmayan kelimeler kullanılıyor. Bu da yerli ve milli markalarımızı gölgeliyor. Markalaşmanın artmasına katkıda bulunmak adına yerli tabela kullanımı teşvik edilmeli” ifadelerini kullandı.