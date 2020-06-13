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Yerel

Türkbeleni Kent Parkı’na 12 bin 400 çiçek dikildi

Pandemi süreci nedeniyle kapalı olan Manavgat Türkbeleni Kent Parkı normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyarete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:39:28 -
Türkbeleni Kent Parkı’na 12 bin 400 çiçek dikildi

Pandemi süreci nedeniyle kapalı olan Manavgat Türkbeleni Kent Parkı normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyarete açıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyarete kapalı olduğu dönemde bakım yapılan parka 12 bin 400 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi.


350 dönümlük Manavgat Türkbeleni Kent Parkı, normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçilere kapılarını açtı. Koranavirüsle mücadele önlemleri kapsamında bir süre kapalı olan parkta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ağaç ve çim bakımları aksatılmadan yapıldı. Uzayan otlar ve çimler temizlenirken bakım ve onarım işleri gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ziyaretçilerin güzel ve bakımlı bir parkta vakit geçirebilmesi için Türkbeleni Kent Parkı’na 12 bin 400 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. Parkın güzelliğine güzellik katan çiçekler ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.


Ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirebileceği, sosyal mesafe kurallarına uyarak spor ve gezintilerini yapabilecekleri Türkbeleni Kent Parkı normalleşen sosyal yaşama hazır şekilde misafirlerini ağırlıyor.

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