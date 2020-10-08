  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TürkAkım'ın çevresel etkilerine ilişkin rapor yayımlandı
Ekonomi

TürkAkım'ın çevresel etkilerine ilişkin rapor yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:05:01 -
TürkAkım'ın çevresel etkilerine ilişkin rapor yayımlandı

ANKARA (AA) - Çevre, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarında veri ve danışmanlık hizmeti sunan Almanya merkezli Sphera şirketi, doğal gazın TürkAkım boru hattıyla Rusya'dan Türkiye ve güneydoğu Avrupa'ya taşınmasının çevresel etkilerini ortaya koyan "TürkAkım ile Aktarılan Doğalgazın Yaşam Döngüsü Emisyonları" raporunu yayımladı.

Raporda, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı ile doğal gaz taşınmasına ilişkin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) sonuçları, doğal gazın Ukrayna koridoru üzerinden Rusya'dan ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı yoluyla Cezayir, Avustralya, Katar ve ABD'den tedarik edilmesi gibi alternatif doğal gaz tedarik zincirleriyle karşılaşılaştırıyor.

Çalışma bulguları, Rusya'dan TürkAkım doğal gaz boru hattıyla gerçekleştirilen doğal gaz tedarikinin, Rusya'dan Ukrayna koridoru vasıtasıyla ve LNG ithalatı yoluyla gerçekleştirilen doğal gaz tedarikiyle karşılaştırıldığında daha iyi bir çevresel performans sergilediğini gösteriyor.

Dünya genelinde boru hatlarıyla gerçekleştirilen doğal gaz tedarik zincirlerinin, LNG ithalatına bağlı tedarik zincirlerine göre daha düşük Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip olduğu belirtilen raporda, doğal gaz, çevresel performans bakımından diğer enerji kaynaklarıyla da kıyaslanıyor.

LNG ithalatına bağlı tedarik zincirlerinin sera gazı (SG) emisyonlarının, doğal gazın Rusya'dan TürkAkım boru hattı üzerinden arzına göre yüzde 61 ila 176 oranında daha yüksek olduğu vurgulanıyor.

Rapor bunun sebeplerini, sıvılaştırma işleminin yüksek miktarda enerji tüketen bir işlem olması, LNG taşımacılığında kullanılan araçlar ve LNG'nin Cezayir, Avustralya ve ABD'den temin edilmesi durumunda üretim ve işleme aşamalarındaki yüksek kaçak emisyon seviyesinde olması şeklinde açıklıyor.

Raporda, doğal gazın LNG ithalatı yerine Rusya'dan TürkAkım boru hattı üzerinden tedarik edilmesi halinde, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa için 19 ila 48 milyon ton CO2 eşdeğeri civarında yıllık emisyon tasarrufu olacağı belirtiliyor.

Raporda, TürkAkım aracılığıyla tedarik eden doğal gazın, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye'nin 2030 yılına dek çevresel hedeflerine yaklaşmasını veya bu hedefleri aşmasını sağlayacağı kaydediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin T..
Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı
Dünya

Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı

Azerbaycan, stratejik bilgilere sahip üst düzey Ermeni askerlerin cephe hattından kaçarken yakalandığını duyurdu.
Ermenilerin korkulu rüyası Hüseynov, cepheden seslendi
Dünya

Ermenilerin korkulu rüyası Hüseynov, cepheden seslendi

Yeniakit.com.tr aracılığıyla kamuoyuna seslenen Ermenilerin korkulu rüyası Azerbaycan'ın kahraman komutanlarından İbad Hüseynov, Karabağ'da ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay