TürkAkım'ın çevresel etkilerine ilişkin rapor yayımlandı

ANKARA (AA) - Çevre, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarında veri ve danışmanlık hizmeti sunan Almanya merkezli Sphera şirketi, doğal gazın TürkAkım boru hattıyla Rusya'dan Türkiye ve güneydoğu Avrupa'ya taşınmasının çevresel etkilerini ortaya koyan "TürkAkım ile Aktarılan Doğalgazın Yaşam Döngüsü Emisyonları" raporunu yayımladı.

Raporda, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı ile doğal gaz taşınmasına ilişkin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) sonuçları, doğal gazın Ukrayna koridoru üzerinden Rusya'dan ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı yoluyla Cezayir, Avustralya, Katar ve ABD'den tedarik edilmesi gibi alternatif doğal gaz tedarik zincirleriyle karşılaşılaştırıyor.

Çalışma bulguları, Rusya'dan TürkAkım doğal gaz boru hattıyla gerçekleştirilen doğal gaz tedarikinin, Rusya'dan Ukrayna koridoru vasıtasıyla ve LNG ithalatı yoluyla gerçekleştirilen doğal gaz tedarikiyle karşılaştırıldığında daha iyi bir çevresel performans sergilediğini gösteriyor.



Dünya genelinde boru hatlarıyla gerçekleştirilen doğal gaz tedarik zincirlerinin, LNG ithalatına bağlı tedarik zincirlerine göre daha düşük Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip olduğu belirtilen raporda, doğal gaz, çevresel performans bakımından diğer enerji kaynaklarıyla da kıyaslanıyor.



LNG ithalatına bağlı tedarik zincirlerinin sera gazı (SG) emisyonlarının, doğal gazın Rusya'dan TürkAkım boru hattı üzerinden arzına göre yüzde 61 ila 176 oranında daha yüksek olduğu vurgulanıyor.



Rapor bunun sebeplerini, sıvılaştırma işleminin yüksek miktarda enerji tüketen bir işlem olması, LNG taşımacılığında kullanılan araçlar ve LNG'nin Cezayir, Avustralya ve ABD'den temin edilmesi durumunda üretim ve işleme aşamalarındaki yüksek kaçak emisyon seviyesinde olması şeklinde açıklıyor.

Raporda, doğal gazın LNG ithalatı yerine Rusya'dan TürkAkım boru hattı üzerinden tedarik edilmesi halinde, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa için 19 ila 48 milyon ton CO2 eşdeğeri civarında yıllık emisyon tasarrufu olacağı belirtiliyor.



Raporda, TürkAkım aracılığıyla tedarik eden doğal gazın, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye'nin 2030 yılına dek çevresel hedeflerine yaklaşmasını veya bu hedefleri aşmasını sağlayacağı kaydediliyor.