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TürkAkım'da deniz hattı tamam! İkinci evreye geçildi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın deniz çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:03
TürkAkım'da deniz hattı tamam! İkinci evreye geçildi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, TürkAkımDoğalgaz Boru Hattı'na ilişkin, deniz çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Boru hattının Rusya'dan Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine geldiğini anlatan Bilgin, şunları söyledi:

"Bu çalışmalar 3 kısma ayrılıyor. Birincisi deniz kısmı, ikincisi dağıtım merkezi, üçüncüsü kara kısmı. Deniz kısmı TürkAkım'ı 1'in çalışmalarında Kıyıköy'e ulaşıldı. İkincisi Rusya karasularından geçmek üzere. Uluslararası karasuları dediğimiz Karadeniz'in orta noktalarında. Akabinde devam edecek. Kıyıköy'de yapılan istasyonla ilgili dağıtım ve hat dediğimiz noktayla ilgili çalışmalar başlandı."

'DENGEYİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR'

Bazı vatandaşların ormanların kesilmesine ilişkin eleştirilerde bulunduğunu dile getiren Bilgin, "Burada önemli olan şudur; sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir yatırım, yaşanabilir ülke. Burada dengeyi sağlamamız gerekiyor." dedi.

İyi niyetli olan eleştirilere her zaman açık olduklarını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Türkiye üzerinde iyi niyetli gruplar var. Onlarda hiçbir sorun yok ama dünyayı manipüle eden, dünyayı sadece 10-15 devletin belli para gruplarının tekelinde tutmak isteyen kötü niyetli ve gizli servislerle çalışan yapılar var. Bunlara çevre örgütleri de dahil. Tahrip edilen alanlar eskisinden çok daha güzel bir şekilde yapılıp eski haline döndürülecek."

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:03
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