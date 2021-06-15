TÜRKAK sınav takvimi duyurusu yaptı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yapılan duyuruya göre alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.

Giriş Sınavı Başvuruları 16/06/2021 – 30/06/2021 tarihleri arasında alınacak olup; sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 12/07/2021 tarihinde Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacak.

Sözlü Giriş sınavı 19/07/2021 tarihinde başlamak üzere Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacak.

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