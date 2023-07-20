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Teknoloji Türk yıldızlarından o ilimizde heyecanlandıran, en çarpıcı keşif uçuşu dikkat çekti! Alkış alan hareket!
Teknoloji

Türk yıldızlarından o ilimizde heyecanlandıran, en çarpıcı keşif uçuşu dikkat çekti! Alkış alan hareket!

Yeniakit Publisher
2023-07-20 21:19:00 - 2023-07-20 21:24:53
Türk yıldızlarından o ilimizde heyecanlandıran, en çarpıcı keşif uçuşu dikkat çekti! Alkış alan hareket!

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları görülmemiş bir şey yaptı: 4 uçak ile Isparta semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi. Tüm zamanların en önemli uçları arasına girdi.

Türk Yıldızları Isparta’da keşif uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 4 uçak ile Isparta semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi. Isparta Belediyesi Lavanta Günleri Gençlik Festivali etkinlikleri çerçevesinde Cumartesi günü 6 uçakla 30 dakika sürecek gösteri uçuşu öncesinde Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri öncesi 4 uçak ile Gökkubbe Fuar Alanı'nda keşif uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları muhteşem ve senkronize uçuşlarını Ispartalılar için Cumartesi günü yapacak.

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