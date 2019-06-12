0553 313 94 23

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele’nin 100.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:34
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Amasya’da gösteri uçuşu yaptı.


Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün uçuşunu izlemek isteyen binlerce kişi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesine akın etti. Vatandaşların yanında Koreli turistler de Solo Türk ve Türk Yıldızlarına büyük ilgi gösterdi.


Amasya Valisi Osman Varol yaptığı konuşmada, “Amasya için çok önemli olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir grup arkadaşıyla birlikte 12 Haziran’da Amasya’ya gelişiyle başlayıp, 22 Haziran’da tüm dünyaya ’Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ilanıyla Amasya Tamimi’yle sonlanan bu mücadelenin planlandığı, taşlarının döşendiği, sonrası için çok önemli adımların atıldığı Amasya kısmını 10 günlük bir festival programıyla hep birlikte kutlayacağız” dedi.


Vali Varol, gösteriler sonrası SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerine şilt takdim etti.


Gösteriyi Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve binlerce kişi takip etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınav kaygısına iyi gelecek 10 öneri
    1. Sınav kaygısına iyi gelecek 10 öneri
    2. Pendik’te su basan alt geçit havadan..
    3. Döviz kurları
    4. Irak Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacak
    5. Gebele yaz uyarısı
    6. Van semalarında duygulandıran Türkiye..
    7. İBB çalışanlarından medyada yer alan..
    8. Başkentte cinsel içerikli ürün..
    9. ‘Geleceğim Mesleğim’ konferansı
    10. Çalıştıkları iş yerini soymaya..
    11. Sason’da bal üreticileri yüksek..
    12. Petrol çıkarma tesisinde patlama! İşte..
    13. İl Ekonomi Toplantısı yapıldı
    14. Dikkat gök gürültülü yağış geliyor
    15. CHP'li adayı inkar etmişti... İşte..
    16. Kilis’te"mücbir sebep" hali sona erdi
    17. Komiser yardımcılığına geçiş sınavına..
    18. Canik’te yaz kursları kayıtları başladı
    19. Elazığ’da tren kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    20. İnegöl’de yakayı ele verdiler
    21. Hrant Dink cinayeti davası
    22. Bar Rafaeli, Antalya'da podyuma çıktı
    23. Ali Hamaney'in yerine kim gelecek? Ali..
    24. Irak alımı durdurdu! Kolisi 5 liraya..
    25. Vicdan yoksunları sonunda bunu da..
    26. Bitlis’te 35 Kıbrıs gazisine ‘Milli..
    27. Mısır'da trafik kazası: 12 ölü
    28. Türk Kızılay’ından Selçuklu..
    29. Mersin'de üniversiteli genç kızın..
    30. Polisi öldüren zanlı yakalandı
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!