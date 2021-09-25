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Ekonomi Türk ve Rus gemileri çarpıştı!
Ekonomi

Türk ve Rus gemileri çarpıştı!

İstanbul Yeniköy civarında Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. .

Yeniakit Publisher
2021-09-25 08:37:00 - 2021-09-25 08:59:05
Türk ve Rus gemileri çarpıştı!

Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Kıyı Emniyetinden Kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

" Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."

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