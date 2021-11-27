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Dünya Türk ve Osmanlı düşmanı Pakistanlı aktris rezil oldu
Dünya

Türk ve Osmanlı düşmanı Pakistanlı aktris rezil oldu

Pakistanlı aktris Iffat Omar, Müslüman general Selahaddin Eyyubi hakkındaki sözleri sebebiyle ülkede büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 23:20:00 -
Türk ve Osmanlı düşmanı Pakistanlı aktris rezil oldu

Münübe Yılmaz

Pakistanlı aktris Iffat Omar, Müslüman general Selahaddin Eyyubi hakkındaki sözleri sebebiyle ülkede gündem oldu. Katıldığı bir televizyon programında, Pakistan ve Türkiye’nin Selahaddin Eyyubi ile ilgili ortak bir dizi projesi yürüttüğünü hatırlatan ve “Eyyubi Pakistanlı bir kahraman değil. Türk ve Osmanlı kahramanlarına niçin saygı gösterildiğini bir türlü anlamıyorum. Türkiye tarihini değil, kendi tarihimizi tanıtmamız gerekiyor. Hükümet kurgusal karakterler yerine bilim insanlarının hikayelerini tanıtmak için para harcamalı” diyen Omar’a sosyal medyada büyük tepki gösterildi. “#SalahudinAyubi #OurHero #MuslimHero (Selahaddin Eyyubi bizim kahramanımız, Müslümanların kahramanı)” etiketiyle paylaşımlar yapan Pakistanlılar, Omar’ın cahiliyetini yüzüne vurdu. 

Eyyubi senin kahramanın olmayabilir ama bizim kahramanımız

Selahaddin Eyyubi'nin Türk değil, Kürt olduğunu ve Osmanlı Devleti ile alakasının bulunmadığını belirten Pakistanlılar,  “Eğer Iffat Omar’ın gerçek bir tarih, kimlik ve köken anlayışı olsaydı, o zaman bu oldukça karmaşık konuda ağzını açmazdı! Eyyubi senin kahramanın olmayabilir ama bizim kahramanımız” paylaşımlarıyla tepkilerini dile getirdi.

 

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