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Ekonomi Türk ve Azerbaycan pilotları nefes kesti
Ekonomi

Türk ve Azerbaycan pilotları nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 20:26:00 -
Türk ve Azerbaycan pilotları nefes kesti

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların TEKNOFEST dolayısıyla İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında selamlama uçuşu gerçekleştirdiği, TEKNOFEST boyunca SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları başta olmak üzere gösteri uçuşlarının ve etkinliklerin devam edeceği bildirildi. Paylaşımda, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın TEKNOFEST 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun havadan çekilen fotoğraflarına yer verildi. Fotoğraflarda, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’na, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait MIG-29 uçaklarının eşlik ettiği görüldü.

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