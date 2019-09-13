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Türk ve ABD’li Ticaret Bakanlarına Ağrı daveti

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’yı temsilen katıldığı “Türkiye-ABD Çalışma Yemeği”nde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ABD’nin Ticaret Bakanı Wilbur Ross’u Ağrı’ya davet etti.

13 Eylül 2019 Cuma 12:40
Türk ve ABD’li Ticaret Bakanlarına Ağrı daveti

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’yı temsilen katıldığı “Türkiye-ABD Çalışma Yemeği”nde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ABD’nin Ticaret Bakanı Wilbur Ross’u Ağrı’ya davet etti.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen yemeğe Ağrı’dan AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ile Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim Alparslan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Yemekte Milletvekili Çelebi ve ATSO Başkanı Alparslan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir görüşme gerçekleştirdi. ‘Dünyaya ikinci kez hayat veren il’ ve ‘Şehr-i Nuh’ olarak anılan Ağrı’daki ticari faaliyetler hakkında bilgi veren Milletvekili Çelebi, “Nuh’un gemisini demirlediği ve dünyaya ikinci kez hayat verdiği Ağrı’da siz değerli bakanlarımızı görmekten onur duyarız” ifadelerini kullanarak her iki bakanı Ağrı’ya davet etti.


ABD’li Bakan Ross ve Ticaret bakanı Pekcan da, daveti memnuniyetle karşılayarak Ağrı’yı ziyaret etmekten onur duyacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:40
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