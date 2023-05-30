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Dünya Türk vatandaşları İran’da kaza yaptı: 3 ölü
Dünya

Türk vatandaşları İran’da kaza yaptı: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2023-05-30 09:52:00 -
Türk vatandaşları İran’da kaza yaptı: 3 ölü

İran'ın Tebriz kentinde meydana gelen trafik kazasında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

İran'ın Tebriz kentinde meydana gelen trafik kazasında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.
Van'ın Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Sinan ve Yalçın Serindere ile Tuncer Candan isimli Türk vatandaşlar, alışveriş yapmak için İran'ın Tebriz kentinde kaza yaptı. Otomobillerinin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşının cenazelerinin, yarın İran’dan Türkiye getirileceği Gürpınar ilçesinin Elaçmaz Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

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