  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Orman Genel Müdürlüğü'nden Samsun açıklaması
İstiklal resmen ikiye bölündü! İşte sebebi
İsrail duyurdu: Saldırıdan o ülke sorumlu
Bodrum'da mahalle sakinlerine kritik uyarı
Gündem Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Gündem

Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü

Edirne'nin Meriç Nehri kenarında bulunan Yunanistan'a sınır Köyü Adasarhanlı'da, Yunanistan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu 1 kişi vurularak öldürüldü, arkadaşı ise kıl payı ölümden kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 09:48:00 -
Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü

İddialara göre, 43 yaşındaki Mehmet Durgun arkadaşı S.S. ile Meriç Nehri kenarında otururken, Yunanistan tarafından sivil giyimli kişiler tarafından ateş açıldı.

Başına isabet eden mermi sonucu Durgun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Durgun'un yere düştüğünü görünce arkadaşına bakan S.S ise şans eseri vurulmaktan kurtuldu ve açılan ateş burnunu sıyırdı.

Ardından sürünerek olay yerinden kaçan S.S olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Durgun'un cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay