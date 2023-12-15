Türk usulü kurtarma yüzleri güldürdü
Bursa'da arızalanıp yolda kalan Tofaş Kartal marka bir otomobil, sadece Türkiye'de görülebilecek bir metotla kurtarıldı.
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Bursa'da arızalanıp yolda kalan Tofaş Kartal marka bir otomobil, sadece Türkiye'de görülebilecek bir metotla kurtarıldı.
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