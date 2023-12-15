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Aktüel Türk usulü kurtarma yüzleri güldürdü
Aktüel

Türk usulü kurtarma yüzleri güldürdü

Yeniakit Publisher
2023-12-15 22:06:00 - 2023-12-15 22:06:39

Bursa'da arızalanıp yolda kalan Tofaş Kartal marka bir otomobil, sadece Türkiye'de görülebilecek bir metotla kurtarıldı.

Bursa'da arızalanıp yolda kalan Tofaş Kartal marka bir otomobil, sadece Türkiye'de görülebilecek bir metotla kurtarıldı. Başka bir Tofaş otomobilin kaputuna oturup ayaklarını uzatan bir kişi, yolda kalan otomobili arkasından ayaklarıyla itekleyip otoyolda seyretti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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