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Gündem Türk ürünlerine destek kampanyası
Gündem

Türk ürünlerine destek kampanyası

Körfez ülkelerinde Türk mallarına yönelik başlatılan gayriresmi boykot çağrılarına karşılık, Katar’daki büyük marketler zincirlerinden “Al Rawnak” Türk ürünlerini tanıtma kampanyası başlattı. Firma, indirimler yaparak ürünleri uygun fiyatlarla satışa sundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:44:00 -
Türk ürünlerine destek kampanyası

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez ülkelerinin Türk mallarına boykot ihaneti sonrası Katar’daki büyük marketler zincirlerinden “Al Rawnak”ın Türk ürünlerini tanıtma kampanyası başlattı. Ülkedeki tüm şubelerinde satışa sunduğu Türk ürünlerinin üzerine Türk bayrağı yerleştiren firma, indirimler yaparak ürünleri uygun fiyatlarla satışa sundu.

“Türkiye İslam ümmetinin sorunlarıyla ilgileniyor”

Al Rawnak Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim el-Derviş kampanyayı başlatma nedenini “Türk halkının İslam ümmetinin adil sorunlarıyla ilgilenmesi ve abluka sırasında Katar halkının yanında durması” şeklinde açıkladı.

Derviş, “Maalesef bazı ülkelerin başını çektiği Türk ürünlerine yönelik boykot çağrıları ve Türkiye’nin karalanması kampanyalarına karşılık bizim de böyle bir hamleyle rolümüzü yerine getirmemiz gerektiğini düşündük” ifadelerini kullandı.

Türk ürünlerine yoğun ilgi

“Türk ürünleri, toplumdaki tüm kesimlerin satın alma gücüne hitap eden, benzerleriyle fiyatta rekabet edebilir ve yüksek kaliteli mallardan oluşuyor” diyen Derviş sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’ye destek amacıyla Türk ürünlerinin satın alınması yönündeki kampanyaya büyük bir ilgi oldu. Vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancıların bu konuda bilinçli olmalarından dolayı Türk mallarının satın alınması ve Türk ekonomisinin desteklenmesi amacıyla güçlü bir faaliyet gerçekleşti. Müşteriye sunulan Türk ürünü sayısı 5 binden fazla, ayrıca başka ülkelerin ürünlerinin yerine de Türk ürünleri getirildi.”

Bütün iş adamları bu desteğe katılmalı

Al Rawnak markete alışveriş için gelen müşterilerden Ahmed Ali ise Türkiye’nin kendilerinin vermiş olduğu bu desteği çoktan hak ettiğini Katar’da ya da yurt dışında bulunan tüm iş adamlarının bu desteğe katılmalarını arzuladığını aktardı.

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