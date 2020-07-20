Türk Üniversiteleri sanal ortamda tanıtılacak

Yükseköğretim Kurulu'nca yapılan çalışma ile Türk Üniversitleri sanal ortamda dünyaya tanıtılacak. Tanıtım "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" ismi ile duyurularak, 20 Haziran 2020 Pazartesi günü başlayıp 3 gün sürecek.

YÖK Başkanı Yekta Saraç sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Üniversitelerimizin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için Türk Yükseköğretim tarihinin küresel ölçekteki ilk sanal fuarı 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla bugün başlattık. Bu fuar ile 182 ülkeden 180 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim aldığı Türk yükseköğretim sistemimize daha çok uluslararası öğrenci dahil edebilmek için yabancı ülkelerdeki öğrencilere önemli bir tanıtım fırsatı sunduk." dedi.

YÖK Sanal Fuarı'nda üniversitelerin tanıtım ile ilgili resim ve videolar bulunmaktadır. Ayrıca, her üniversiteden bir yetkili online olarak sitede hazır bulunmakta olup merak edilenler hakkında bilgi vermektedirler.

YÖK Sanal Fuar'ı Türkiye saati ile 08.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek olup, isteyenler "http://virtualfair-yok.gov.tr/" adresinden ulaşabilirler.