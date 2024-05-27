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Gündem Türk toplumunun ahlaki değerlerini hedef almıştı! Şimdi de kurumlarına saldırıyor. Milli Utancımız Ebrar Karakurt yine yaptı yapacağını! Şu Almanlardan utan bari
Gündem

Türk toplumunun ahlaki değerlerini hedef almıştı! Şimdi de kurumlarına saldırıyor. Milli Utancımız Ebrar Karakurt yine yaptı yapacağını! Şu Almanlardan utan bari

Yeniakit Publisher
2024-05-27 08:32:00 - 2024-05-27 08:34:13

Türk halkının milli utancı Ebrar Karakurt, ABD yolculuğunu Business Class’ta yapamadık diye THY’e saldırdı. Daha önce de onlarca ahlaksızlığı imza atan sapkın sporcu birilerinden emir almışçasına dünyanın en prestijli kurumuna “Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi!!” diyerek federasyona atması gereken mesajı THY’na atarak gönderme yaptı. Ekonomi class’ta uçan Alman voleybol takımının görüntüleri hala neden milli takımda yer aldığı bilinmeyen sapkın sporcunun ne kadar nankör olduğunu ortaya koyuyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt ve kaptan Eda Erdem tüm uçuş planlaması ve biletleme süreci federasyona ait olmasına rağmen ekonomi sınıfında ayarlanan Amerika yolculuğu için Türk Hava Yolları’na tepki gösterdi.

13 saatlik ABD uçuşuna tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçan bazı oyuncular  yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi” diyen Ebrar Karakurt THY üzerinden bir algı operasyonuna girişti. THY'yi etiketleyen Karakurt "13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines" yazdı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 EDA ERDEM UÇAĞIN İÇİNİ PAYLAŞTI

Kaptan Eda Erdem ise, "13 saatlik ABD uçuşu başlasın. Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" yazarak THY'yi etiketledi. Milli takım oyuncularının karışık düzende koltuklara oturduğu görüldü.

AHMET BOLAT'TAN AÇIKLAMA: TERCİH FEDERASYONLARDA!

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının ekonomi bölümünde uçmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bolat, ''Türkiye Voleybol Federasyonu’na 3 katı bütçe verdik. Federasyonlar THY bütçelerini istedikleri gibi kullanıyorlar, kabin tercihi federasyonlarda. Ekonomi uçuşlarda müsaitse business upgrade ediyoruz. Bugünkü uçuş full doluydu, alanda açılan koltuklarla şuan 3 sporcumuz business uçuyor.'' ifadelerini kullandı.

THY'DEN AÇIKLAMA: SORUMLULUK FEDERASYONLARA AİT

Sosyal medyanın gündemine yerleşen olayla ilgili Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı. Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır."

CHP'NİN ESKİ AVUKATI ÇİÇEK: BU ELEMANLAR İYİ ALIŞTI; ŞATAVATA, ÖZEL OLMAYA

CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek terbiyesizliğe çok çok sert sözlerle yüklendi. İşte söz konusu oyuncular için 'şımarık' diyen Çiçek'in paylaşımı;

Bu elemanlar iyi alıştı; şatavata, özel olmaya, konfora, el üstünde tutulmaya!

Bu ülke için hudutta, görev yaparken ağır yaralanan ve nakil için helikopter, uçak bulunamadığı için şehit olan sayısız vatan evladı oldu...

Benim şehidimin bir damla kanı, topunuzun nazarımda ehemmiyeti olmayan marifetinden çok daha üstündür!

Söyleyin Ekrem başkanınıza, sözde spor için Roma seferinde yaptığı gibi özel uçak tutsun! veya Ulaştırma bakanı olan Uraloğlu, rönesans holdinge, kendisi için değil, bu kere sizin için rica etsin JET'i tahsis etsin...!

Bir daha halk adamı gibi davranmayın! bu şımarık davranışlarınız dahi olmadığınızın kanıtıdır!

CÜNEYT ÖZDEMİR: İHALE DE THY'YE KALIYOR

Gazeteci Cüneyt Özdemir yaşanan olayda Voleybol Federasyonu'na tepki göstererek "THY'nin bu olayda hiçbir kusuru yok. Voleybol Federasyonu'nun uçuşa üç gün kala business class bilet istemek akıllarına gelmiş. Daha önce de aynı şeyi yapmışlardı hatırlarsanız. THY kibarca 'bizi kimse zamanında arayıp bilet istemedi' diyor. Voleybol Federasyonu okyanusu geçiyor ama derede boğuluyor. İhale'de THY'ye kalıyor... Nereden baksanız büyük beceriksizlik...." ifadelerini kullandı.

TÜRKER AKINCI: 3 SAATTİR INSANLAR THY’YI LİNÇ ETMEKLE MEŞGULLER

 Türker Akıncı yalan üzerinden sosyal medyadaki hızlı dolaşıma dikkat çelerek "Yine bir gün algıların yönetildiği bir mevzu daha. Bu olayın Türk Hava Yolları ile ilgisi yok. Tamamen federasyonun ihmalkarlığı. Ama 3 saattir insanlar THY’yi linç etmekle meşgul. Doğru, bağcıklarını bağlayana kadar yalan dünyayı gezdi." dedi.

Sapkın duyguları için tedavi olma yollarını arayıp, sağlığına kavuşmak yerine, ahlak ve İslam dışı yaşamını toplumda meşrulaştırmaya çalışarak, rezil ilişkilerini kamuoyunun gözünün içine sokan Ebrar Karakurt’a tepki yağmaya devam ediyor. Sevda Türküsev “Ebrar Karakurt, neden direkt Türk hava Yollarını hedef gösterdi? Oysaki bu kadar basit bir bilgiyi bilmeyecek kadar cahil olamaz! Telefon açıp öğrense doğrusunu söylerler. Saatlerdir sanki Türk Hava Yolları onları business uçurmamış gibi millet THY’ını burada linç ediyor! Ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim !” diye yazarken başka bir sosyal medya kullanıcısı da Alman voleybol takımının ekonomi klass’taki görüntülerini paylaştı.

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Yorumlar

Deli İbo

Peşinden koştuğun, oy verip coşturduğun Ekrem amcana gitseydin, o seni özel uçaklarla uçururdu. Adam millet kesesinden hovardalık yapmaya alışık.

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