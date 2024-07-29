Türk Ticaret Fuarı, Batman'da gerçekleştirildi

Türk devletlerinin iş adamlarının tek çatı altında toplanması ve uluslararası ortaklarla ticaret köprüleri kurmak amacıyla, Rok Danışmanlık ve Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 8 ülkenin devlet kurumlarınca desteklenen Türk Ticaret Fuarı’nın doğu ve güneydoğu ayağı Batman’da düzenlendi.

Almiran Group Yönetim Kurulu Başkanı, TTF Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Muhammed Arif Çetin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Rok Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Ticaret Fuarı Organizatörü Aygün Aliyeva, Almiran Group Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Arif Çetin, Azerbaycan Cumhuriyetinin İstanbul Başkonsolosluğunda Ticaret Temsilcisi Başdanışmanı Cavid Abdullayev, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) Bölge Ofisi Ülke Yöneticisi Murat Ertekin, Türk Devletleri Teşkilatı TCCI Genel Sekreteri Adem Kula, AK Parti Genel Merkezi Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı Zekeriya Aslan gibi birçok önemli isim katıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi 8 ülkenin katılımıyla 7-9 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenecek olan Türk Ticaret Fuarı öncesinde Batman’da bir araya gelen temsilciler, ulusal KOBİ’lere, mikro üreticilere ve girişimlere yeni pazar fırsatları sunma, bölgesel ve küresel üretim zincirleriyle birleşerek farklı pazarlara ulaşmaları için fırsat kapısı aralamayı amaçlıyor.

Fuar öncesi Batman’da düzenlenen toplantıda konuşan konuşan Almiran Group Yönetim Kurulu Başkanı, TTF. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Muhammed Arif Çetin, Türk dünyasında yeni iş fırsatları oluşturulacağından ve Türkiye olarak Türk devletleri ile olan ticaret hacmini artıracağından da emin olduklarını ifade etti.

Ayrıca Türk dünyası ve Türk devletleri olarak bu fuarın, kültürel bağları pekiştireceğini ve ortak projeler geliştirmek için bir olanak sağlayacağını belirten Çetin, "Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk dünyası bünyesinde kurulan Türk Ticaret Odası Türk Ticaret Fuarı ROK EXPO işbirliği ile bölge ekonomileri ve küresel ticaret için de önemli fırsatlar sunacaktır. Bu girişimler, ekonomik iş birliğimizi güçlendirerek daha güçlü bir ticari bağ kurmamız ile sonuçlanacaktır. Zira Türk Ticaret Odasının oluşturulması, Türk dünyası arasında ekonomik entegrasyonu artırmayı da amaçlayan önemli bir adımdır. Bu yapı, iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelerek ortak projeler geliştirmesine ve ticari engellerin aşılmasını da sağlayacaktır. Özellikle bölgeler arası ticaret hacminin artırılması ve yeni pazarlara ulaşma noktasında fuarın formun sağlayacağı rehberlik, kritik bir öneme haizdir. Keza, Doğu ve Güneydoğu’da da ciddi manada uluslararası platformlarda çok iyi firmalarımız mevcuttur. Batman ve bölge firmalarımızın Türk Devletleri ve Orta Doğu ülkeleri projelerinde ana yüklenici olarak bulunmalarını, fon sağlayıcılarını da bölge yatırımları için bölgemize çekmek hedeflerimiz arasındadır. Amaçladığımız bu ulvi maksatla da daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için ayrışmadan birleşerek ’İyilik için ticaret’ parolasıyla hareket ediyoruz. Tabi Türk Ticaret Fuarı iş dünyasına yeni iş birliği fırsatları sunmak, inovasyonun ve her sektörde girişimciliğin desteklenmesine olanak tanıyacağı gibi Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Ticaret Fuarı iş birliği arasındaki ticaret hacmini artırmanın yanı sıra, yabancı yatırımcıların da ilgisini çekecektir. Elbette ki tüm bunlar da totalde, ülkemizin marka değerini arttırmada da önemli bir hamle olacaktır. Bu bağlamda TDT’nin dünya ekonomisine entegre edecek projelerin hayata geçmesi, gelecek dönemlerde iş birliği bağlamında çok önemli sinerjilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Komşumuz Irak üzerinden Orta Doğu ülkelerine Güneydoğu ve Doğu Anadolu potansiyeli kullanılarak lojistik ve tedarik noktasında bölgemiz firmalarının potansiyelini de kullanarak Çin, Rusya, Türk devletleri ile Orta Doğu ülkeleri arasında köprü olabiliriz. Türk devletlerinin kaynaklarının ve ürünlerinin hem Orta Doğu hem Balkanlar üzerinden lojistik ve pazarlamasını yapacak, Batman’ımız ve diğer Doğu ve Güneydoğu illerimizde de uluslararası başarılarıyla kendini kanıtlamış dinamik şirketlerimize TDT’nın içerisinde hem katkı sağlamaları hem de hak ettikleri yeri almaları için büyük bir fırsat olacaktır. Sonuç olarak, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde oluşturulan bu yapılar, Türk dünyasının ekonomik potansiyelini daha etkin bir şekilde ortaya koyarak, uluslararası ticarette önemli bir oyuncu haline gelmesine katkı sağlayacaktır. İş dünyasının değerli temsilcilerini, bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye ve Türk dünyasının ekonomik refahını arttırma hedefine ve Türk Ticaret Fuarına davet ediyoruz" dedi.

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Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) Bölge Ofisi Ülke Yöneticisi Murat Ertekin ise, "Burada Türk dünyası fuarına ilişkin bölgedeki iş adamlarının dikkatini çekmek için buradayız. Bölgede bulunan sanayicilerin ve iş adamlarının dikkatini çekmek için buradayız. Ben Macaristan ihracatının temsilcisi olarak Macar teknolojisini ve Macar ekonomisini tanıtmak için buradayım. Bilindiği gibi Macaristan Türk dünyası teşkilatının gözlemci üyesidir. Türk teşkilatının önem veren bir ülkedir. Siyasi ve ekonomi bağlamında ikili ilişkiler yürütmektedir. Bu çerçevede biz de Macar firmalarını Türkiye’ye getirmek, Türkiye’de distribütör bulmak istiyoruz. Bu bağlamda bu tür toplantılara katılarak Türkiye’deki sanayicilerin Macarlarla birlikte ne tür faaliyetler yürütebileceklerine değiniyoruz. Macarların 14 tane Nobel ödülü var. 10 milyonluk bir ülke için bu 14 Nobel ödülü çok önemlidir. Bu ödüllerin 13 tanesi teknik alanda verilen ödüllerdir. Dolayısıyla Macaristan teknolojisi çok ciddi anlamda ilerleme kaydetmiştir. Bu yolun Türkiye’ye de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ticaret kısmına baktığımızda da iki ülkenin ticaretinin birbirine benzediğini görüyoruz; ancak rakip ülkeler olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla iş birliği imkanı vardır. Biz bu imkanı oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Burada da ilgi çok büyük bu ilgiye karşılık verebileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Rok Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Ticaret Fuarı Organizatörü Aygün Aliyeva da, "Bugün Türk devletlerinin ekonomik gücü ve Türk Ticaret Fuarı’nın getireceği fırsatlar konulu Batman bölgesinde bir tanıtım toplantısı düzenledik. Bizim için Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olarak Batman çok önemlidir. Bundan dolayı İstanbul’un ardından ikinci tanıtımımızı Batman’da yaptık. Bu gün 178 milyonluk nüfus ve 1.9 trilyon dolarlık ekonomik güce sahip olan Türk devletleri birçok alanda ilişkilerini güçlendiriyor ve özel sektör de bunun dışında kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden biz, Ticaret Bakanlığı himayesinde Türk devletleri ticaret ve sanayi odaları birliği iş birliğiyle 7-9 Kasım 2024 tarihinde İstanbul’da Türk devletlerinin en büyük buluşması olarak hazırlanan Türk Ticaret Fuarı’nı düzenleyeceğiz. Bu çalışmalar dahilinde Türkiye’de her bölgede tanıtım toplantılarımız devam ediyor. Herkesi bu büyük fuara bekliyoruz" diye konuştu.

Yoğun bir katılımla düzenlenen fuar toplantısı katılımcıların çektirdiği toplu hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.