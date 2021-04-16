Türk televizyon tarihi böyle şuursuzluk görmedi: Hesap bilen de bilmeyen de 'hesap soruyor'

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CHP başta olmak üzere muhalefet partileri '128 milyar dolar' provokasyonuna devam ederken, onlara bir cevap da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünal, "Her zaman 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz." dedi ve pandemi sürecinde yapılan devlet harcamalarının tablosunu paylaştı.

Türk televizyon tarihi böyle şuursuzluk görmedi!

Mahir Ünal'ın sözlerini aklınca hedef almaya çalışan Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan ise daha neyi eleştirdiğini bile şuursuzca ifadeler kullandı. Arslan'ın bu halleri alay konusu oldu:

"Asgari ücret ödeneği, işsizlik ödeneği, toplamış, toplamış. 60 milyar etmiş. Şimdi 60 milyar bir kere lira. Dolar değil. Beyefendi hesabı karıştırmış. 60 milyar dolar dediğiniz bir defa 7 milyar falan. Hiç birşey. '5 küsür milyar harcadık' diyorlardı ya. Olmuş 7 milyar küsür. Bununda birçoğunu zaten işssizlik fonundan karşıladılar."