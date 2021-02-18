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Teknoloji Türk Telekom’un Kadıköy Müşteri Merkezi yenilendi
Teknoloji

Türk Telekom’un Kadıköy Müşteri Merkezi yenilendi

Türkiye genelindeki tüm müşterilerine kendilerini ‘değerli hissettirme’ ilkesi ve kusursuz müşteri deneyimi hedefleriyle satış kanallarında entegrasyona devam eden Türk Telekom, Türk Telekom Müşteri Merkezleri’ni (TTMM) yenilemeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 15:21:00 -
Türk Telekom’un Kadıköy Müşteri Merkezi yenilendi

Bu kapsamda, 1900’lerin başında telefon santrali olarak işletmeye açılan, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da otomatik santrale dönüştürülen İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi’nin binası, tarihi dokuyu bozmadan restorasyon sürecinden geçirildi. Böylece İstanbul’un önemli yapılarından biri korunarak, günümüzde de telekomünikasyon sektörüne hizmet sunma noktasına eriştirildi. Pandemi sürecinde yenilenen İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi’nde hijyen çalışmaları da en üst noktaya çıkarıldı. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedbirler kapsamında; temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde hizmet veriliyor. İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi pandemi sebebiyle hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Türk Telekom müşterilerine en iyi müşteri deneyimini yaşatmak hedefiyle hizmet veren Merkez’de mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TİVİBU ürünlerinin satışına kadar birçok işlem gerçekleştiriliyor.

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