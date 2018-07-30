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Türk Telekom&reeder’dan muhteşem tablet fırsatı

Teknoloji ürünleriyle Türkiye pazarında önemli bir yeri olan reeder, yeni tablet modeli M7 Go’yu piyasaya sürdü.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:08
Türk Telekom&reeder’dan muhteşem tablet fırsatı

Uygun fiyatı ile dikkat çeken model 4 çekirdekli 1.3 GHz gücünde MT8167 işlemcisi, 1 GB RAM, 1024 x 600 piksel 7 inç çözünürlüklü IPS ekranı ve Android 7.0 işletim sistemi ile beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Türk Telekom müşterileri bu uygun fiyatlı tablete bütçelerini zorlamadan ayda 15.5 TL’den başlayan ödemelerle sahip olabiliyor. 7 inç ekran boyutuna sahip olan tablet, hem ön hem arka kameraları, 4 çekirdekli işlemci, 2200 mAh pil gibi özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Oyun oynamaktan film izlemeye, Sanal Gerçeklik uygulamalarından sosyal medyaya kadar birçok farklı alanda kullanım imkanı sunan tablet, güçlü donanım özellikleriyle kullanıcıların beklentilerine cevap veriyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:08
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