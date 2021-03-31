  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör sevicilere methiyeler düzen Ekrem: Hiç pişman olmadım

Suudi Arabistan'ın kararı İsmail Saymaz'ı bile 'şeriatçı' yaptı

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Biz, sırtımızı PKK’ya, YPG’ye değil devletimize dayadığımız için mi bizi görmüyorsunuz?

Kuytul yine provokasyon peşinde: Akıl almaz ithamlarla iktidarı hedef aldı!

Karayılan'a yakın isim etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin aşı teminindeki başarısı: Sinan Oğan'dan CHP'lilere tokat gibi çıkış

İsmail Demir’den dikkat çeken açıklamalar

Beyaz Saray’dan zehir zemberek koronavirüs raporu açıklaması

AK Parti kongresine tepki gösteren 'lebalebçiler' Cem Yılmaz'ın gösterisine sessiz!

Bir futbolcunun hedefine ulaştığı an: A Mili Takım kadrosuna seçildiğini öğrenince böyle sevindi
Teknoloji Türk Telekomlu esnafın faturası aylık 10 TL
Teknoloji

Türk Telekomlu esnafın faturası aylık 10 TL

Türk Telekom, yeni “iş telefonu” kampanyasıyla esnafa desteğini sürdürürken, kampanya kapsamında sabit hat satın alan esnaf, ilk 6 ay sadece 10 TL fatura ödemesi yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 10:57:00 -
Türk Telekomlu esnafın faturası aylık 10 TL

İnsan odaklı yaklaşımıyla Türk Telekom, müşterilerinin beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyor. Salgın döneminden olumsuz etkilenen esnafa destek olmak amacıyla hazırlanan kampanya kapsamında, Türk Telekom’dan iş telefonu alan yeni müşteriler ilk 6 ay sadece 10 TL ödeyecek. Sonraki 24 ay ise pakete göre değişen indirimli sabit fiyatlardan faydalanmaya devam edecek. Kampanya kapsamında internet paketi satın alan müşteriler de limitsiz internet paketinden ilk 6 ay 10 TL ödeyerek faydalanacak. 4 farklı paket seçeneğinin yer aldığı “esnaf destek paketi”, salgın sonrasında da devam edecek. Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türk Telekom’un her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek, “Pandemiden en çok etkilenenlerin başında esnafımız geliyor. Türk Telekom olarak herkes için erişilebilir iletişim ilkemizle esnafımızın yükünü hafifletmek için bir kampanya başlattık” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuytul yine provokasyon peşinde: Akıl almaz ithamlarla iktidarı hedef aldı!
Gündem

Kuytul yine provokasyon peşinde: Akıl almaz ithamlarla iktidarı hedef aldı!

Alparslan Kuytul, Youtube kanalında katıldığı bir yayında, AK Parti iktidarını akıl almaz ithamlarla suçladı.
Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin
Dünya

Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin

Çin'in Kanada vatandaşlarını casusluk suçlamasıyla gözaltına almasının ardından iki ülke arasında yaşanan krizi daha da derinleştirecek bir ..
İstanbul'da yeni karar! O kısıtlama kaldırıldı
Gündem

İstanbul'da yeni karar! O kısıtlama kaldırıldı

İstanbul'da HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzları ça..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay