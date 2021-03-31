Türk Telekomlu esnafın faturası aylık 10 TL

İnsan odaklı yaklaşımıyla Türk Telekom, müşterilerinin beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyor. Salgın döneminden olumsuz etkilenen esnafa destek olmak amacıyla hazırlanan kampanya kapsamında, Türk Telekom’dan iş telefonu alan yeni müşteriler ilk 6 ay sadece 10 TL ödeyecek. Sonraki 24 ay ise pakete göre değişen indirimli sabit fiyatlardan faydalanmaya devam edecek. Kampanya kapsamında internet paketi satın alan müşteriler de limitsiz internet paketinden ilk 6 ay 10 TL ödeyerek faydalanacak. 4 farklı paket seçeneğinin yer aldığı “esnaf destek paketi”, salgın sonrasında da devam edecek. Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türk Telekom’un her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek, “Pandemiden en çok etkilenenlerin başında esnafımız geliyor. Türk Telekom olarak herkes için erişilebilir iletişim ilkemizle esnafımızın yükünü hafifletmek için bir kampanya başlattık” ifadelerini kullandı.