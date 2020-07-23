  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Ekonomi

Türk Telekom'dan telefon yenileme kampanyası

Çalışır durumdaki eski telefonunu getiren Türk Telekom müşterileri, yeni Oppo A5s akıllı telefonu 564 TL indirimle alıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:51:24 -
Türk Telekom'dan telefon yenileme kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, cep telefonunu değiştirmek isteyenler için yeni bir kampanya başlattı.

Türk Telekom açıklamasına göre, çalışır durumdaki cep telefonlarını Türk Telekom mağazalarına getiren Türk Telekom müşterileri, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip Oppo A5s cep telefonuna 564 TL indirimle sahip oluyor.

Cep telefonunu yenilemek isteyenler için avantaj sunan kampanya kapsamında, daha geniş ekran alanı ve uzun pil ömrü sunan Oppo A5s, faturaya ek olarak taksitlendirilebiliyor.

Türk Telekom aboneleri 12 ay boyunca ayda 229 TL ödeyerek Oppo A5s akıllı telefon sahibi olabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı