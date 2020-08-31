Türk Telekom’dan siber güvenliğe katkı

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, siber güvenliğe en çok yatırım yapan ve en geniş hizmet ağına sahip telekom operatörü olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Yaklaşık 1.000’i aşkın kurumsal müşterimize siber güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahibiz. Cumhurbaşkanlığı’nın da toplumda dijital farkındalık çağrısına katkı sağlamak amacıyla başlattığımız online Siber Güvenlik Kampı’nın, Türkiye’nin siber güvenlik stratejisine değerli katkılar yapacağına olan inancımız tam” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural da Türk Telekom’un genç istihdamına verdiği önemi vurgulayarak, “Teknolojik dönüşümün en önemli ayaklarından biri siber güvenlik alanı. Araştırma sonuçları gösteriyor ki bu alanda gelecek vadeden, kabiliyetli, istekli, değerli insanları sektöre kazandırmamız, hem ülkemiz hem de ekonomimiz için önem teşkil ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı eğitim sertifikası aldı.