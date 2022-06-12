Türk Telekom’dan siber güvenliğe güç katacak yeni bir adım

Türk Telekom, kurumlara ait sistemlerin giriş noktalarının güvenliğini sağlayan Uç nokta Tehdit Algılama ve Yanıt (EDR) ve Yönetilen Tespit ve Müdahale (MDR) teknolojilerini bir araya getiriyor. Uluslararası sertifikalara sahip alanında uzman mühendisleriyle 7/24 siber güvenlik koruma hizmetini uçtan uca sunuyor.

Paylaşımlı EDR+ servisi, kurumları atak türlerine koruyor. Geleneksel tedbirlerle anlaşılmayan tehditleri algılayan Paylaşımlı EDR+ servisi altyapıdaki giriş noktalarında güvenliği temin edip bilgisayar, sunucu ve istemci gibi uç noktalara gelebilecek tehditleri en aza indirgiyor.

Öte yandan Türk Telekom tarafından analiz ve müdahale imkânı sunan bir model devreye alındı.

Bu kapsamda son kullanıcı cihazları üzerindeki olası güvenlik ihlallerini belirleyip engelleyen, saldırılar hakkında analiz sunan EDR ile tehditlere karşı tespit, müdahale ve iyileştirme süreçlerini kapsayan MDR servisleri buluşturuluyor.

Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, şunları kaydetti: “Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip telekom operatörü olarak hayata geçirdiğimiz Paylaşımlı EDR+ servisimizle uç nokta olarak tanımladığımız bilgisayar, sunucu, istemci gibi cihazlardan verileri yönetmek için gerekli lisansları bulut altyapımızla sağlıyoruz. EDR+ servisimizle müşterilerimizin altyapılarını daha verimli kılmak ve gerektiğinde sorunları çözmek için 7/24 izleme, yönetim ile müdahale hizmetlerini bir arada sunuyoruz.”