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Ekonomi Türk Telekom’dan görme engelliler için ‘ilaç barkodu okuma’ hizmeti
Ekonomi

Türk Telekom’dan görme engelliler için ‘ilaç barkodu okuma’ hizmeti

Türk Telekom, görme engellilerin 6 binin üzerindeki ilacın temel bilgilerine ulaşabilecekleri ‘ilaç barkodu okuma’ özelliğini devreye sokuyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:01:00 -
Türk Telekom’dan görme engelliler için ‘ilaç barkodu okuma’ hizmeti

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, barkodları Telefon Kütüphanesi uygulamasından yararlanarak kameraya okuttuklarında ilaçların yan etkileri ve saklama koşulları gibi bilgilere ulaşabiliyor.

Hayatı kolaylaştırıyoruz

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’ye değer katacak projeler üretmek için çalıştıklarına işaret ederek, şunları söyledi: “Teknolojiden herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanması bizim için çok önemli. Telefon Kütüphanesi uygulaması içerisindeki ilaç barkodu okuma özelliğiyle de görme engellilerimizin hayatlarını biraz da kolaylaştırabilmenin, yaşamlarına dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer yandan EyeSense uygulamamızla onların yanında olmayı sürdürüyor. Günışığı projemizle ise az gören çocuklarımıza yardımcı oluyoruz.”

Örnek adıklar attı

Türk Telekom, bugüne kadar engelli vatandaşların bilgiye eşit şartlarda erişebilmeleri için teknolojinin sunduğu olanakları seferber ederek birçok önemli uygulamayı hayata geçirdi. Bunlardan Telefon Kütüphanesi sayesinde 2 bine yakın sesli kitaba ve içeriğe erişim sağlanıyor. Uygulama içerisindeki Para Tanıma fonksiyonu da görme engellilerin güvenle ve bağımsız bir şekilde alışveriş yapabilmelerine olanak tanıyor. Türk Telekom, nesne ve renk tanıma özelliğiyle görme engellilerin günlük hayatlarını kolaylaştıran ve fotoğraf çekme özelliğiyle sosyal medyada da aktif olmalarına destek olan EyeSense uygulamasıyla da ön plana çıkıyor.

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