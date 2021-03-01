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Teknoloji Türk Telekom’dan girişimlere büyük destek
Teknoloji

Türk Telekom’dan girişimlere büyük destek

Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT’a kabul edilecek ekip sayısı 20, verilecek nakit desteği ise 200 bin TL olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 07:50:00 -
Türk Telekom’dan girişimlere büyük destek

İletişim şirketi Türk Telekom, girişim adedini arttırmak için gerekli her adımı atıyor. Şirket, girişim hızlandırma programı PİLOT’tan daha çok müteşebbisin faydalanması için düğmeye basıyor.

Ekonomiye olumlu katkı

Bugün 9. dönemi başvuruya açılacak olan PİLOT’un yoğun ilgi göreceği tahmin ediliyor. Zira programa kabul edilecek ekip sayısı 20’ye, verilecek nakit desteği de 200 bin TL’ye çıkarılmış durumda. Başvurular www.turktelekompilot.com.tr web sitesinden yapılabilecek. Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, PİLOT’la yerli girişimlere destek olarak ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti. Karakullukçu, şunları kaydetti: “Bugüne kadar PİLOT’tan mezun 73 girişime 5 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verdik. Mezun girişimlerimizin 2020 yılında 850 kişiye istihdam sağladığını ve 60 milyon TL ciro elde ettiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Hedefimiz çok daha fazlası. Bunun için yeni döneme kabul edilecek girişim sayısını ve onlara sunacağımız nakit desteğini arttırdık. Ayrıca PİLOT’a yurt dışı program ekleyerek içeriği daha da zenginleştirdik. Türk Telekom olarak teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla girişimlere destek olmaya devam edeceğiz. TT Ventures’la yatırım yaparak onları büyütmeyi sürdüreceğiz. Girişimcileri başvuru yapmaya davet ediyor ve hepsine şimdiden başarılar diliyoruz.” Başvurusu kabul edilecek ekipler, büyük yatırımcılarla buluşacaklar. Türk Telekom’la iş birliği yapma ve TT Ventures’tan yatırım alma imkânı elde edecekler. Çeşitli eğitimlere katılacaklar, mobil iletişim paketi ve tanıtım desteği alacaklar. Program sonunda 20 girişim arasından seçilecek girişimler, dünyanın en büyük inovasyon ve girişim sermayesi platformlarından Plug&Play’in 4 haftalık Amerika programına dahil olacaklar. Bu sayede fikirlerini dünya çapındaki yatırımcılara tanıtma ve global şirketlerle paylaşabilecekler.

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