Türk Telekom’dan enerji verimliliğini yükseltecek yerli platform

İletişim şirketi Türk Telekom, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda yeni bir adım attı. Şirket, Netaş ve Servisnet’le yerli akıllı enerji yönetim platformunu devreye aldı.

Karbon salımını azaltıyor

Platform, önemli görevler görüyor. Jeneratör ve klima da dahil tüm enerji ekipmanlarının çalışma performanslarını proaktif olarak izleyip analiz ediyor. Türk Telekom şebekesinin enerji verimliliğini arttırarak karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlıyor. Marka ve modelden bağımsız olarak tüm enerji cihazlarını tek bir uygulamayla gözlemleme ve yönetme imkânı sunuyor.

Üretmeye devam edeceğiz

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Enerji verimliliğinin arttırılması ve karbon salınımının azaltılması konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Netaş ve Servisnet’le hayata geçirdiğimiz yapay zekâ destekli akıllı enerji yönetim platformunu Türk Telekom şebekesinde ticari olarak kullanmaya başladık. Teknolojiyi toplumun iyilik ve faydasına hizmet edecek şekilde geliştiren bir kurum olarak, yerli imkânlarla hayata geçirdiğimiz ürünler ile hizmetleri ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz.”

Netaş CEO’su Sinan Dumlu ise “Türk Telekom ve yerli çözüm ortağımız Servisnet’le hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirliği teknolojinin dönüştürücü gücüyle desteklemek ‘akıllı dijitalleşme akıllı dönüşüm’ yaklaşımımızın en önemli hedeflerinden birisi” dedi.

Odak noktalarından

Servisnet Genel Müdürü Serdar Toros da şöyle konuştu: “Enerjiyi verimli kullanıp yönetebilmek tüm modern ekonomilerde temel arayış ve odak noktalarından biridir. Bu gerçekten yola çıkarak Türk Telekom ve Servisnet mühendisleri, ‘akıllı enerji yönetim platformu’nu geliştirdiler. Kendi kendine öğrenebilen yapay zekâ algoritmalarının çalıştığı, zero-touch teknolojilerinin kullanıldığı yazılım Türk Telekom’un operasyonel mükemmelliği ve enerji verimliliğini hedefleyen dijital dönüşüm yolcuğunda büyük bir adım olarak görülmelidir.”

Tüketimi sınırladı

Türk Telekom, 2021 yılında abone başına düşen elektrik tüketimini bir önceki yıla göre azaltmayı başardı. Sabit ve mobil şebekede toplam elektrik tüketimini son 5 yılda yüzde 3 düşüren şirket, yıllık ortalama 31 milyon kilovatsaat (kwh) enerji tasarrufu sağladı. Son 5 senede yıllık ortalama 15 bin ton karbon emisyonunu engelledi.